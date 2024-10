Ecco come Gianni Boncompagni conquistò Raffaella Carrà: il primissimo “incontro” in Piazza di Spagna

Eravamo sul finire degli anni sessanta quando Raffaella Carrà conobbe Gianni Boncompagni, innamorandosi perdutamente di lui. Nella splendida location di Piazza di Spagna, in occasione di uno dei primi spot per la tv di Raffaella, lui rapì la sua attenzione con il suo savoir faire e la sua esuberanza. “Mi disse che avremmo messo un divano a metà della scalinata di Trinità dei Monti, che avremmo girato all’alba, alle sei del mattino, e che sarebbe stato tutto fortissimo. Mi misi a ridere e poi accettai”, uno dei ricordi più belli condivisi dalla Carrà coi media.

Perché tra i suoi più grandi amori di sempre non cii può non essere lui, regista e autore televisivo, Gianni Boncompagni, con cui super Raffa ha fatto coppia fissa per ben undici anni della sua vita. Come dicevamo il primo incontro avvenne sul set e l’intesa immediata non fu frenata dalla grossa differenza d’età e dai dubbi della famiglia di lei sulla relazione con Boncompagni.

Raffaella Carrà e Gianni Boncompagni, la coppia e il sodalizio vincente. Ma dopo la rottura…

Dall’amore tra Raffaella Carrà e Gianni Boncompagni sbocciarono diverse idee artistiche di successo, che porteranno la coppia ad affermarsi soprattutto al di fuori della vita privata. Dopo qualche tempo però l’alchimia tra Carrà e il suo compagno venne a meno, fino ad una rottura inevitabile.

Finito il loro amore, non sono mancati comunque attestati di stima e affetto nel corso degli anni, con la showgirl e il regista che hanno sempre mantenuto buoni rapporti, al di là delle presunte incomprensioni caratteriali che di fatto finirono per allontanarli. Solo in seguito Raffaella si legò ad Enzo Japino, con il quale visse un’altra importante relazione sentimentale dalla durata di circa quindici anni.

