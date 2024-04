Gianni Boncompagni, ex di Isabella Ferrari/ Lei aveva 16 anni, lui il doppio: “Mi rispettava come donna”

Gianni Boncompagni è uno degli ex di Isabella Ferrari. I due hanno avuto una relazione quando la showgirl aveva appena iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Aveva appena 16 anni. L’esordio in televisione avvenne proprio in un programma dell’autore, Sotto le stelle. È qui che si conobbero e si innamorarono, nonostante la differenza di età fosse elevata: lui ne aveva 48. “Io ho sempre apprezzato il fatto che mi rispettasse come donna”, ha raccontato l’attrice in passato in una intervista al Corriere della Sera.

Renato De Maria, chi è il marito di Isabella Ferrari/ Le nozze arrivate nel 2002: hanno 2 figli

Il rapporto amoroso tra i due però ha portato a dei rumors secondo cui Gianni Boncompagni l’avrebbe raccomandata nel corso della sua carriera alla Rai. Isabella Ferrari da parte sua però ha sempre respinto ogni accusa, affermando di avere usato la sua bellezza e il suo talento per andare avanti. È innegabile che l’ex compagno abbia avuto un ruolo importante nella sua vita, ma la diretta interessata ha sempre risposto a tono alle malelingue. “È stata una storia bella, mi dispiace che sia stata infangata. Anche per i miei genitori, è stato un dispiacere sentire dire determinate cose”.

Pietro Fogliazza e Maria Vinetti, genitori di Isabella Ferrari/ "Mamma voleva realizzassi il suo sogno"

Gianni Boncompagni, non solo Isabella Ferrari tra le ex più giovani

Isabella Ferrari ha comunque sempre continuato a parlare bene dell’ex Gianni Boncompagni, anche dopo la sua scomparsa. “È stata una storia importante con un uomo che ricordo con simpatia”, ha ammesso. Anche prima di morire il regista e conduttore aveva speso belle parole nei confronti di lei. In particolare, a proposito di eventuali aiuti professionali, aveva ammesso di averle dato dei consigli, soprattutto in merito alla necessità di studiare per questo mestiere: “Ora è una donna coltissima, legge, dipinge, si è evoluta sotto tutti i punti di vista. Non grazie a me, è riuscito a convincerla un fidanzato intelligente, Marco Tullio Giordana”, aveva detto.

LA MIA OMBRA È TUA, RAI 2/ Trama della commedia sull'amore con Marco Giallini, stasera 22 marzo 2024

Gianni Boncompagni da parte sua non era di certo nuovo alle critiche relative alle sue storie d’amore. Isabella Ferrari infatti non è l’unica donna di molti anni più piccola con cui è stata. Tra le altre anche Claudia Gerini, con cui aveva 40 anni di differenza. Con Raffaella Carrà invece c’erano “solo” 11 anni di distanza. “Anche se volessi andare con una mia coetanea sarebbe difficile perché sono quasi tutte morte”, così scherzò il regista una volta nel corso di un’intervista a Sabelli Fioretti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA