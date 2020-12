Gianni Fantoni / Full Monty e la prima imitazione di Villaggio (Ricomincio da RaiTre)

Gianni Fantoni tra gli ospiti di Ricomincio da Raitre con Full Monty, il celebre musical di Terrence Mc Cally e David Yazbec tratto dall’omonimo film del 1997. L’attore comico, insieme a Luca Ward, Paolo Conticini, Nicolas Vaporidis, Gianni Fantoni e Jonis Bascir, si propone in uno degli sceneggiati più apprezzati dal pubblico, all’interno di programma che si pone l’obiettivo di animare la prima serata di Rai3 con un po’ di leggerezza e svago. Gianni Fantoni vuole contribuire con le sue doti di cabarettista, note fin dai tempi della prima apparizione in tv come concorrente imitatore di Paolo Villaggio a Stasera mi Butto. Nel 1991 Gianni Fantoni prende parte al Maurizio Costanzo Show, dove mette in mostra tutta la simpatia. Le sue imitazioni più efficaci si basano sull’uso di smorfie facciale e sono anche quelle più apprezzate dai fan.

Gianni Fantoni, lo show con Moana Pozzi negli anni 90

Gianni Fantoni è noto anche per aver condotto lo show di seconda serata Magico David insieme a Moana Pozzi. Sbirciando nella sua biografia riscopriamo la partecipazione al varietà del sabato sera di Canale 5 Avanti un altro. Davvero tante le collaborazioni e i progetti a cui si è dedicato, con programmi come Ciro e Super Ciro per Italia Uno nel 1999 e nel 2004. Negli anni successivi, Gianni Fantoni diventa tra gli autori e protagonisti delle candid camera di Balls of Steel, uno show in onda su Rai 2 condotto dal duo Marco Mazzocchi e Maddalena Corvaglia. A Zelig nel 2010 e fondatore del novo canale tv di Re Ronnie nel 2011, poi un lento ridimensionamento con Giù-Bocs nel 2012 ed una parte in Un Medico in Famiglia nel 2016.



