Gianni Mazza, single dopo due matrimoni/ Dopo Anna Melato a Paola Lucidi, la svolta é…

Oggi é un altro giorno ospita Gianni Mazza: il direttore d’orchestra si racconta tra vita e carriera

Torna il consuetudinario appuntamento TV di Oggi é un altro giorno, il format condotto da Serena Bortone su Rai Due, che nella puntata datata 13 ottobre 2022 vede, tra gli ospiti in studio, Gianni Mazza. Classe 1944 e originario di Roma, Gianni Mazza può definirsi un direttore d’orchestra, tastierista, cantante, produttore musicale e personaggio TV. Nonostante sia solito mantenere un low profile per ciò che concerne gli affetti e i sentimenti, tenendosi a debite distanze dai gossip, é risaputo che l’ospite a Oggi é un altro giorno abbia avuto nella vita due mogli, e allo stato attuale sarebbe single.

Il direttore d’orchestra, nel corso dei decenni ha avuto due incontri decisivi che hanno forgiato la sua carriera artistica, ancor prima che convolasse a nozze con la sua seconda e ultima moglie nonché autrice tv Paola Lucidi. Quest’ultima é subentrata nel cuore di lui dopo la prima moglie collega e cantautrice, Anna Melato.

Dalla relazione con Anna Melato, che nasceva in concomitanza con una collaborazione musicale negli anni settanta, é nata la primogenita e unica figlia della coppia, Simona. In seguito alla rottura con Anna Melato, per 23 anni poi il maestro è stato accanto alla sua seconda moglie, l’autrice televisiva Paola Lucidi. Tra i due la lovestory è però giunta al capolinea nel 2014, e da allora Gianni non è ha più voluto sapere di nuove donne, e si è dedicato full-time all’attività e motore propulsore della sua esistenza, quella di padre e nonno. Da qui quindi la svolta single dell’ospite a Oggi é un altro giorno.

Chi é Gianni Mazza, personaggio TV di Mezzogiorno in famiglia

Da molti è conosciuto come il Maestro Mazza, Gianni Mazza vanta una carriera artistica di talento poliedrico, dove spicca la sua partecipazione a molti varietà TV. Oltre ad essere direttore d’orchestra di diversi variety show, avvia la carriera di cantante nel 1965, partecipando come cantante al Festival degli sconosciuti di Ariccia. Nel 1991 partecipa tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo con il brano Il lazzo.

Dal 2009 è stato direttore d’orchestra nel programma Mezzogiorno in famiglia, ma in seguito alla estromissione della trasmissione dai palinsesti Rai, Gianni Mazza ha perso il suo punto di riferimento in TV, dal 2019.

