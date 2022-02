Gianni Morandi e Jovanotti/ “Apri tutte le porte” simbolo d’amicizia, anni prima…

Gianni Morandi “Senza quell’incidente…”

Il brano “Apri tutte le porte” con cui Gianni Morandi è in gara a Sanremo 2022 è stato scritto da Jovanotti. I due sono amici di lunga data. Nel 2015 il bolognese ha assistito alla data di apertura del tour negli stadi di Jovanotti, ad Ancona. Assieme a Gabriele Muccino ha quindi firmato la regia del video clip di ‘L’estate addosso’, terzo singolo estratto dall’album ‘Lorenzo 2015 cc’. In particolare, i due sono stati molto vicini nella scorsa estate dopo l’incidente pirico che ha coinvolto Gianni Morandi. A tal proposito nella conferenza stampa di presentazione di Sanremo ’22 ha dichiarato: “Ripensandoci, senza questo incidente non sarei andato all’ospedale, Jovanotti non mi avrebbe chiamato, L’Allegria non sarebbe nata e di conseguenza nemmeno questa, quindi l’idea di Sanremo non ci sarebbe stata”.

Gianni Morandi "Sanremo? Ero in dubbio"/ "Lorenzo Suraci ha ascoltato canzone e…"

Gianni Morandi e la video-chiamata con Jovanotti nella conferenza stampa

Gianni Morandi e Jovanotti vantano una splendida amicizia. Il cantante bolognese ha voluto coinvolgere direttamente l’autore dell’inedito, Jovanotti, con una spontanea videochiamata nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2022. Dopo un breve accenno al video della canzone, in fase di montaggio (“Sono molto contento, è davvero fantastico!”), Lorenzo Cherubini ha raccontato i retroscena della loro collaborazione sanremese. “Io sono un grande ammiratore di Gianni, quindi quando ho saputo che non stava bene l’ho chiamato, ma al telefono sembrava un po’ abbattuto – ha ricordato Jovanotti – Al tempo avevo L’Allegria già pronta, così gliel’ho mandata quasi per scaramanzia, dicendogli ‘Gianni, magari ti viene voglia di cantare questa canzone!’. Jovanotti ha rivelato anche un altro retroscena interessante: “Quest’estate Gianni mi ha chiamato e mi ha detto ‘Sai, mi piacerebbe andare in gara a Sanremo’ – quando io stavo pensando la stessa cosa – ‘e mi piacerebbe che il pezzo lo scrivessi tu’. La cosa più bella è stata che Amadeus ci abbia scelti: non era per nulla scontato, tant’è che quando abbiamo ricevuto la conferma ci siamo detti ‘Adesso dobbiamo andarci per davvero!‘”

