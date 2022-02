Testo Apri tutte le porte, canzone Morandi/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

“APRI TUTTE LE PORTE”, ANALISI TESTO CANZONE GIANNI MORANDI A SANREMO 2022

A 77 anni, Gianni Morandi salirà nuovamente sul palco di Sanremo 2022. Il cantante bolognese ha deciso di partecipare a quello che sarà il Festival numero 72 che sarà in programmazione dal 1 al 5 febbraio e lo farà con una canzone dal titolo “Apri tutte le porte”, di cui facciamo l’analisi del testo, scritto da R. Onori e L. Cherubini, sarà interpretato proprio dall’amatissimo Gianni Morandi che ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987 insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri con “Si può dare di più”.

Gianni Morandi è stato inoltre più volte ospite d’onore del festival di Sanremo ma non soltanto: ha anche avuto il piacere di condurlo nel 2011 e nel 2012. Questa volta, invece, nella città ligure Gianni Morandi ci sarà da concorrente di sanremo 2022 con la canzone “Apri tutte le porte”. Andiamo a scoprire insieme il significato del testo della canzone che il bolognese porterà sul palco.

ANALISI TESTO “APRI TUTTE LE PORTE DI GIANNI MORANDI A SANREMO 2022: RINASCITA

Gianni Morandi, nel testo della canzone “Apri tutte le porte”, sembra voler raccontare per il pubblico di questo Sanremo 2022 di una vera e propria rinascita. Il percorso del protagonista della canzone va di pari passo proprio con il testo in sé della canzone. Inizialmente si parla di un momento difficile e spento per poi arrivare ad uno stato di gioia profonda. Basti pensare che le prime strofe del testo di Apri tutte le porte recitano: “A forza di credere che il male passerà sto passando io. E lui resta, mi devo trascinare presto fuori di qua, dai miei pensieri pigri nella testa, fare qualcosa, oppormi all’inerzia e alla sua forza, che rammollisce il corpo mio da dentro, mantenendo rigida la scorza. Ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo, se funziona o no non lo so forse sì”.

Andando avanti nell’analisi del testo della canzone “Apri tutte le porte”, il clima diventa più gioioso e l’apatia e l’immobilità del protagonista lasciano spazio alla gioia, alla vitalità, all’essere sempre alla ricerca di nuovi stimoli e nuove emozioni. “Vai così vai così vai così vai così, stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole, stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le scorte, fai entrare il sole” dice il ritornello del testo della canzone Apri tutte le porte. Un inno alla vita, dunque, quello regalatoci da Gianni Morandi. E ce la godremo fino all’ultima nota in questa prrima serata di Sanremo 2022.



