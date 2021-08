Gianni Morandi/ “Jovanotti? Mi ha aiutato a guarire. Per Dalla non sarebbe durato…”

Gianni Morandi ha conquistato le classifiche estive con “L’allegria”, brano scritto da Jovanotti. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Morandi ha raccontato come è nata la collaborazione tra loro: “Jovanotti a giugno mi ha telefonato dicendomi: “Ho un pezzo bomba. Potrei farlo io, ma sarebbe il solito pezzo di Jovanotti. È perfetto per te, perché se lo fai tu assume tutt’altro significato”. Sono andato a Milano per lavorarci su. C’era già l’arrangiamento per la versione cantante da Lorenzo, poi è venuta fuori la mia, prodotta da Rick Rubin”. Morandi ha ammesso che non è un pezzo facile da interpretate perché ci sono salti complessi, un ritmo incalzante e degli scioglilingua, ma lo ha aiutato a guarire dopo l’incidente alla mani dello scorso marzo: “La musica è “spinta” per reagire e andare avanti”.

Gianni Morandi ha definito Jovanotti “una persona super positiva” e ha ammesso di condividere i suoi messaggi positivi: “La prima volta che ho sentito parlare di lui era il 1988 ed ero in tour con Lucio Dalla. Jovanotti era primo in classifica, ma Lucio pensava che non sarebbe durato a lungo: “Sarà uno dei soliti che lancia Claudio Cecchetto”, mi diceva”, ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni. Il video de “L’allegria”, uscito l’11 luglio in concomitanza con la vittoria degli Azzurri agli Europei, è stato registrato al Motor Ranch di Valentino Rossi, a Tavullia. Anche il pilota compara nel video che è una vera e propria festa. Morandi si gode il successo della canzone ma non esclude un ritorno in tv, anche se la pandemia ha bloccato le riprese della quarta stagione de “L’isola di Pietro”. Se Jeff Bezos gli proponesse un viaggio nello spazio, Morandi accetterebbe subito e porterebbe anche la moglie Anna Dan: “Così anche dallo spazio posterei una “foto di Anna”, come al solito”.

