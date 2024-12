Laura Efrikian, chi è l’ex moglie di Gianni Morandi? “Mi sono sentita trascurata durante il matrimonio”

Non tutti sanno che prima di Anna Dan, moglie di Gianni Morandi che conosciamo per la storica firma sotto alle sue foto sui social, il famoso cantante è stato sposato con Laura Efrikian. Quest’ultima è anche madre dei suoi primi due figli, Marianna e Marco, coloro che nel corso del tempo hanno anche lamentato una forte assenza del padre durante gli anni più fiammanti della sua carriera, quando per via dei tour era sempre fuori casa. Lo stesso ha “denunciato” Laura Efrikian, la quale ha successivamente posto fine alle nozze per via del fatto che si sentiva trascurata. Non solo, l’ex moglie di Gianni Morandi, attrice di professione, si era invaghita di un altro uomo su un set a Napoli, e da lì il tutto è finito.

Gianni Morandi compie 80 anni/ La carriera, la vita privata e i programmi per festeggiare il suo compleanno

Gianni Morandi e Anna Dan, un amore che dura da oltre 30 anni: “Innamorato sempre come allora”

Poi la svolta. Gianni Morandi dopo la fine della relazione con Laura Efrikian conosce Anna Dan, attualmente ancora sua moglie dopo ben trent’anni. Il cantante ha più volte dichiarato di essere stato colpito dai suoi occhi e dal suo carattere frizzante. È lei che gestisce tutti i suoi profili social ed è lei che compare sempre nelle didascalie di ogni foto. Nella sua carriera è stata una dirigente di una società informatica e oggi i due vivono serenamente il loro amore. Ogni anno, durante il compleanno della moglie Anna Dan, non mancano le dolci dediche di Gianni Morandi. Lo scorso anno ha scritto: “La sposerei altre 100 volte, la amo sempre come allora”.