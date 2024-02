Gianni Morandi, la figlia Serena morta e l’incidente alle mani/ “Un grandissimo dolore”

Gianni Morandi e il dolore per la morte della figlia Serena

Sempre sorridente e disponibile con tutti, Gianni Morandi, nel corso della sua vita, ha dovuto affrontare anche grandi dolori. Il più grande è quello legato alla morte della figlia Serena. Era la prima figlia di Morandi e dell’ex moglie Laura Efrikian. Un dolore grande di cui Morandi parò ai microfoni di Maurizio Costanzo in una puntata de L’intervista qualche anno fa,

“Io e Laura Efrikian aspettavamo una figlia, sarebbe stata la nostra prima figlia”, dice il cantante rompendo il silenzio. “Doveva partorire a febbraio, ma ci fu questo anticipo e io stavo partecipando a Canzonissima del ’66 che finiva il 6 gennaio ‘67. Proprio la notte prima, Laura fu ricoverata d’urgenza e purtroppo la bambina ha vissuto solo 8 ore. Penso che sia stato un grandissimo dolore soprattutto per lei e anche per me”.

Gianni Morandi e l’incidente alle mani

Negli ultimi anni, Gianni Morandi ha attraversato un momento difficile a causa di un grave incidente che gli ha procurato delle gravi ustioni sulle mani. Era l’11 marzo del 2021 quando il cantante aveva perso l’equilibrio ed era caduto nel fuoco mentre stava bruciando le sterpaglie in giardino. Dopo un intervento immediato e una lunga riabilitazione, Morandi ha lentamente recuperato la mano e, nel corso dei mesi, ha spesso mostrato le ustioni e i miglioramenti fatti.

Sull’incidente, in un’intervista rilasciata a Sky in occasione della pubblicazione dell’album Evviva!, aveva svelato come quei momenti difficili gli avessero fatto tornare la voglia di fare musica. “Questo disco è nato il giorno dell’incidente, Jovanotti mi ha chiamato per sapere cosa fosse successo e mi ha detto ‘Ti mando una canzone che magari ti mette l’allegria’ e mi ha mandato L’allegria. In quel momento è nata la collaborazione con Lorenzo, la frequentazione e le tante date insieme del Jova Beach Party”, aveva detto.

