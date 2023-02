Gianni Morandi, Lorella Cuccarini ‘troppo hot’/ “Mi ha fatto effetto” (Sanremo 2023)

Gianni Morandi rimane a bocca aperta per il ballo sexy di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini canta e balla sulle note de La Notte Vola al Festival di Sanremo 2023, nella serata dedicata alle cover, dove affianca il giovane Olly. L’esibizione è a dir poco tambureggiante: la folla dell’Ariston si scatena, mentre sul palco la coreografia è energica quanto i due protagonisti. Ma la vera regina è lei, Lorella Cuccarini. Cinquantasette anni e non sentirli, la ballerina è magnetica e lascia tutti senza parole. E mentre sul web piovono i complimenti, sul palco dell’Ariston interviene il mitico Gianni Morandi, per tributarla ed ammettere di essere rimasto impressionato dalla sua straordinaria forza e forma fisica. Senza troppi giri di parole, il cantante felsineo, si rivolge ad Amadeus al termine dell’esibizione della coppia, per tributare la showgirl. “Ma ha visto la Cuccarini? Era in forma…e mi ha fatto effetto”, il suo commento.

Lorella Cuccarini protagonista sul palco dell’Ariston, web incantato: “Ma come fa a restare così giovane?”

Lorella Cuccarini, quindi, esce tra gli applausi, anzi con una fragorosa standing ovation, del teatro Ariston di Sanremo. Con la sua bellezza ed il suo fascino senza tempo ha quasi oscurato un bravissimo Olly. Sui social tutti sono d’accordo con Gianni Morandi, che per la soubrette ha speso parole al miele e di ammirazione. “Ma la bellezza e la bravura della Cuccarini? E’ stata fantastica…”, il commento entusiasta di utente web. “Qualcuno ci dica qual è il suo segreto per restare così giovane”, il tweet di un altro spettatore. Insomma Lorella Cuccarini ha lasciato il segno al Festival di Sanremo. Gianni Morandi rimasto a bocca aperta e a quanto pare non è l’unico…

