Alessandra Martines e la rivalità con Lorella Cuccarini: le due sono davvero arrivate alle mani?

Alessandra Martines e Lorella Cuccarini hanno lavorato a lungo insieme in “Fantastico”, un programma Rai che vedeva tra le altre le due ballerine insieme. Tra le due, secondo le voci che circolavano, non sarebbe corso buon sangue: più volte, infatti, negli ambienti Rai e in generale tra i telespettatori si è parlato sempre di un rapporto tutt’altro che buono tra le due, che avrebbero sofferto una rivalità reciproca. Ma la realtà è davvero questa oppure no? E soprattutto, c’è stata davvero quella rissa nei camerini della quale si è parlato?

In un’intervista di qualche anno fa al Corriere della Sera, Lorella Cuccarini ha smentito la ricostruzione della rissa, spiegando: “L’unica volta che sono arrivata alle mani con qualcuno fu a 18 anni, con una ragazza: faceva la gatta morta col mio fidanzato e, prima di prendermela con lui, me la presi con lei. Dopo, sono stata sempre pacifica”. Dunque, non ci sarebbero state risse tra le due ballerine, ma Lorella Cuccarini non ha smentito che tra loro due ci fosse una certa antipatia.

Alessandra Martines e la rivalità con Lorella Cuccarini: “Niente di vero”

Lorella Cuccarini e Alessandra Martines avrebbero avuto un rapporto burrascoso e una rivalità molto accesa. Quando entrambe lavoravano in “Fantastico”, programma di Pippo Baudo, non sarebbero andate così d’accordo. Ma cosa c’era davvero? “Non ero assolutamente gelosa di Alessandra tanto meno lei di me.

Ti dico la verità c’è stata una mamma che ha avuto un rapporto un po’ travagliato con Pippo e ha creato una certa polemica. Si parlava di un’inimicizia ma niente di vero” ha raccontato anni fa la Cuccarini a “Vieni da me”, spiegando dunque che non ci sarebbe stata alcuna antipatia tra poco. Nessuna invidia né rivalità tra le due ballerine.

