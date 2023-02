Gianni Morandi: “Quella volta che me la feci addosso sul palco coi pantaloni bianchi”/ Imbarazzo a Sanremo

GIANNI MORANDI, IMBARAZZO A SANREMO: “QUELLA VOLTA CHE ME LA FECI ADDOSSO…”

Gianni Morandi, intervistato al Festival di Sanremo 2023 da Francesca Fagnani, ha raccontato un aneddoto legato alla sua carriera che ha suscitato le risate di Amadeus, dell’intervistatrice e dell’intero teatro “Ariston”. L’artista, prima di esibirsi, non è solito mangiare, ma in un’occasione, in Calabria, non osservò tale regola. Certo, non poteva immaginarsi che le conseguenze sarebbero state così traumatiche per lui: “Stavo cantando ‘Fatti mandare dalla mamma’ e mi stavo anche muovendo un po’. A un certo punto sento che non riesco a trattenermi. Ero sul palco, in un campo sportivo. Non ce la facevo più: un dolore, un dolore, un dolore… Ero anche vestito di bianco… Un imbarazzo!”.

Fiorello scherza con Morandi su Angelo Duro/ "Fatti mandare dalla mamma a p*ttane!"

GIANNI MORANDI: “SALTAI GIÙ DAL PALCO, MI FECI PRESTARE I PANTALONI DAL BATTERISTA”

Gianni Morandi, successivamente, ha riferito a Francesca Fagnani che, capendo che di lì a poco non avrebbe più resistito, decise di abbandonare il concerto: “A un certo punto ho mandato avanti l’orchestra, sono saltato giù dal palco, ma mentre saltavo la rete… Bruuum! Il problema è stato rientrare sul palco con quei pantaloni, che avevano un colore terribile. Allora, me li sono fatti prestare dal batterista, che ha suonato in mutande. Giuro, non sto scherzando! Ma l’aneddoto è lungo da raccontare…”.

LEGGI ANCHE:

Gianni Morandi cita Mentana e imbarazza Francesca Fagnani a Sanremo/ "Ti ha detto che sei brava?"SANREMO 2023/ Il "minestrone" del pensiero unico alza l'asticella dell'auditel

© RIPRODUZIONE RISERVATA