Gianni Muciaccia, marito di Jo Squillo/ Lei: “ecco perché non abbiamo figli”

Gianni Muciaccia è il marito di Jo Squillo, la cantante protagonista al Grande Fratello VIP 2021. I due si sono avvicinati da giovanissimi, grazie alla passione comune della musica. Lui si divertiva a suonare con i Kaos Rock, un gruppo punk che aveva fondato con alcuni amici. Jo Squillo, per un breve periodo, ha collaborato con loro, per poi prosegue per la sua strada, senza abbandonare Gianni Muciaccia, di cui si era innamorata perdutamente.

L’uomo decide di seguire la carriera di colei che diventerà sua moglie, abbandonando il palcoscenico e optando per il dietro le quinte. Una scelta che a quanto pare si è rivelata giusta e felice, dato che ancora oggi Muciaccia è direttore artistico e produttore discografico della moglie e di altri grandi artisti. Tra i progetti che l’uomo e la showgirl hanno sviluppato insieme, va certamente menzionato il programma Tv Moda.

Jo Squillo e Gianni Muciaccia, lei: “Non ho figli ma sono completa e realizzata”

Jo Squillo e Gianni Muciaccia hanno deciso di non avere figli. E la cantante, in una intervista abbastanza recente rilasciata a Il Giornale Off, ha spiegato che non diventare mamma è stata una scelta consapevole: “Io non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo. Ho un’azienda con cui do lavoro a tanti giovani. Nei loro confronti mi pongo in maniera educativa. Il mio istinto materno lo rivolgo a chi è al mio fianco e cresce con me”, ha raccontato.

