Gianni Muciaccia, marito Jo Squillo/ Dagli anni ’80 sono inseparabili

Gianni Muciaccia è il marito di Jo Squillo, la conduttrice ed esperta di moda. Un amore importante quello che lega la coppia di cui si conoscono davvero pochi dettagli. Gianni, infatti, a differenza della moglie che è un personaggio molto conosciuto sia in ambito musicale che televisivo, ha sempre preferito mantenere un profilo basso lavorando al suo fianco, ma dietro le quinte. Muciaccia, da non confondere con Giovanni Muciaccia il conduttore di Art Attack, è anche un regista e proprio con la moglie Jo Squillo ha ideato il programma televisivo “Tv moda” che ha riscosso un buon successo su diverse emittenti televisive. Il loro primo incontro è avvenuto negli anni Ottanta e da allora i due sono inseparabili; galeotta è stata una collaborazione artistica tra i due: Gianni era uno dei componenti del gruppo Kaos Rock, gruppo dalle influenze punk e rock, e Jo una giovane cantante. Insieme hanno collaborato a qualche canzone, ma poco dopo la band si è sciolta. Muciaccia ha continuato ad occuparsi di musica come produttore discografico lavorando con diversi artisti tra cui anche la moglie Jo Squillo.

Gianni Muciaccia e Jo Squillo: un amore che dura da più di 20 anni

L’amore tra Jo Squillo e Gianni Muciaccia dura oramai da più di vent’anni. Dal primo incontro negli anni ’80 ad oggi, la coppia è innamorata come il primo giorno. La passione per la musica ha fatto sicuramente da collante alla coppia che oggi oltre alla vita privata condivide anche quella lavorativa, visto che Muciaccia si occupa della carriera della cantante e conduttrice e insieme hanno ideato anche alcuni programmi di successo. Un amore che non conosce crisi quello tra la spumeggiante cantante di “Siamo donne” che sui social è un personaggio seguitissimo e amatissimo e il regista e produttore discografico. La coppia non ha avuto figli.



