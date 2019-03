Gianni Muciaccia/ Chi è il compagno di Jo Squillo: regista e fondatore dei Kaos Rock

Gianni Muciaccia è il compagno di Jo Squillo, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2019 che nell’ultima settimana è stata costretta ad abbandonare l’Honduras a causa di un piccolo infortunio. Questa sera, i due potrebbero ricongiungersi nel salotto di Alessia Marcuzzi, dove potranno riabbracciarsi dopo il lungo periodo di lontananza dovuto alla permanenza della cantante reality. Ma chi è l’uomo che dagli anni ’80 è al fianco di Giovanna Coletti in arte Jo Squillo? Muciaccia è un produttore musicale italiano, bassista e autore, nonché manager di Jo Squillo. I due, si legge su wikipedia, si sono conosciuti quando la cantante militava nel gruppo musicale Kandeggina Gang; in quel periodo, Muciaccia era il frontman e creatore di una band punk rock e pop punk italiana, i Kaos Rock, che cominciarono la loro carriera musicale nel 1979, in concomitanza con la diffusione del sentimento punk che in quegli anni cominciava a prendere piede in Italia.

Al timone dei Kaos rock

I Kaos Rock sono nati nel 1979 all’interno del centro sociale Santa Maria di Milano, capitanati dal bassista, oggi compagno di Jo Squillo, Gianni Muciaccia. La loro carriera ha subìto un’accelerata in seguito alla morte di Demetrio Stratos, quando furono invitati a tenere un concerto omaggio, ideato e organizzato dalla Cramps Records di Gianni Sassi. La band nel 1980 è stata invitata dalla Cramps Records al festival musicale Rock ’80 e, nello stesso anno, ha visto la pubblicazione del primo singolo, che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Arriva così il loro LP dal titolo W.W.3, prodotto dalla Cramps Records, ma nello stesso anno formano la lista civica nelle comunali di Milano, la “Lista Rock”, per intercettare il malcontento politico di coloro che avevano fatto parte del movimento del ’77. Quando la band si è sciolta, Muciaccia ha fondato un nuovo gruppo, i New Wave, prima di dare il via al suo nuovo percorso come direttore artistico e produttore discografico. Dal 1999 è alla regia di TV Moda, un programma in onda su Class TV Moda, che vede alla conduzione proprio Jo Squillo.

