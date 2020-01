GIANNI RIOTTA CONTRO GIANNI BARBACETTO/ “Shut up!” video: scintille a L’Aria che tira

Durissimo scontro nella puntata di oggi de L’Aria che tira su La7 tra Gianni Riotta e Gianni Barbacetto. Gli albori della rissa verbale si erano intravisti sullo sfondo della discussione su Bettino Craxi. L’ex direttore de Il Sole 24 Ore stava sottolineando l’importanza di rivalutare la figura del leader socialista scomparso 20 anni fa sotto una prospettiva di profondità storica e non secondo le cronache giudiziarie. Non la pensava evidentemente in questo modo il giornalista de Il Fatto Quotidiano, prodottosi in alcune interruzioni mal digerite da Riotta. A questo punto l’ex corrispondente da New York del Corriere della Sera ha minacciato la conduttrice Myrta Merlino di lasciare lo studio: “Con tutto l’amore che ti voglio, io non sono abituato ad interrompere. La grande serenità è che anche quando sento delle asinità clamorose sto sempre zitto, ma non per rispetto all’asino, ma per rispetto a te e alle altre trasmissioni“. Barbacetto, risentito nei confronti della mancata difesa della padrona di casa, ha a sua volta minacciato: “Devo andare via io?“. E Riotta: “Mi farebbe piacere, perché sei un incivile“.

GIANNI RIOTTA CONTRO GIANNI BARBACETTO: “SHUT UP!”

La bufera, archiviato il capitolo sulla figura di Bettino Craxi, sembrava alle spalle, ma quando la discussione si è spostata sulla riforma della prescrizione che tanto sta facendo discutere il governo, le diverse sensibilità di Riotta e Barbacetto hanno tornato a cozzare in maniera fragorosa. Il primo stava sottolineando la necessità di un approccio maggiormente garantista quando, nuovamente interrotto da Barbacetto, ha urlato: “Shut up!“, ovvero “stai zitto” in inglese. La reazione del giornalista del Fatto Quotidiano è stata apparentemente divertita, visto che Barbacetto è scoppiato a ridere. Riotta, tra gli applausi del pubblico in studio, ha rincarato la dose con un altro “shut up!” prima di commentare con la Merlino: “Non parlare mentre parlo io! E’ chiaro?“. E poi alla Merlino: “Se tu non sei in grado di garantire che io finisca con rispetto come io ho rispettato gli altri, io mi alzo e me ne vado“. Clicca qui per il video dello scontro tra Riotta e Barbacetto.

