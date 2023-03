Gianni Statera, marito Alda D’Eusanio/ “Se n’è andato in 15 giorni. Mi piace ancora”

Gianni Statera, come è morto il marito di Alda D’Eusanio

Alda D’Eusanio sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 22 marzo, di “Oggi è un altro giorno”, in onda alle 14.05 su Rai 1 e Rai Italia. La giornalista è stata sposata con il professore di sociologia Gianni Statera, dal 1983 fino alla morte di lui, avvenuta nel 1999. “Ho avuto la fortuna di incontrare l’uomo giusto e di essere amata. Il suo cuore batte nel mio e si fermerà nel giorno in cui si fermerà il mio… Lui mi ama e io sono migliorata perché mi guardo con i suoi occhi. Questo è l’unico modo per restare viva. Lui mi ha conquistato con la sua intelligenza”, ha raccontato la D’Eusanio nel salotto di Domenica Live.

Gianni Statera, sociologo e accademico, è morto il 1° maggio 1999: “Se n’è andato in 15 giorni per un male fulminante”, ha ricordato la conduttrice sul Corriere della Sera.

Alda D’Eusanio: il dolore dopo la morte del marito Gianni Statera

Intervistata a Verissimo, la giornalista aveva rivelato che il marito era affetto da un linfoma “che gli aveva fatto esplodere l’intestino” e che in pochi giorni era stato operato quattro volte. Dopo la morte del marito Gianni Statera, Alda D’Eusanio ha vissuto un momento molto difficile: “All’inizio, non mangiavo e non bevevo, ero arrivata a 34 chili, volevo solo morire. Poi, in un negozio, ho visto Giorgio, un pappagallo tutto piume e ossa che pativa un lutto e non mangiava più. L’ho portato a casa, a lui piace la pasta e, un rigatone lui e uno io, abbiamo ripreso a mangiare”, ha raccontato al Corriere della Sera. In tutti questi anni la D’Eusanio non ha avuto nuove relazioni: “Se tu sei innamorata di una persona non puoi innamorarti di un’altra persona. Mio marito mi piace tuttora”, ha confessato a Barbara d’Urso.

