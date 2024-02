Giannini attacca Mara Venier dopo il caso Ghali, Fabio Fazio la difende/ “In diretta è complicato lei…”

Fabio Fazio: Giannini lancia una frecciata a Mara Venier

Fabio Fazio ha difeso la sua collega Mara Venier, proprio ieri sera durante la sua trasmissione. La conduttrice, infatti, è finita al centro delle polemiche per il caso Dargen/Ghali, e il conseguente comunicato dell’AD Rai Roberto Sergio letto in diretta a Domenica In.

Nel corso della puntata di ieri a Che tempo che fa Concita De Gregorio, in qualità di ospite, ha parlato dell’importanza dell’immigrazione in Italia. A quel punto, Massimo Giannini è intervenuto lanciando una frecciata al veleno a Venier: “Menomale che Fabio non è Mara Venier, sennò ti avrebbe detto ‘qui parliamo solo di canzoni” ha affermato il giornalista.

Fazio replica a Giannini e prende le difese di Venier

Il caso Venier ha fatto molto discutere nelle scorse settimane; la conduttrice è stata fischiata durante la diretta per avere interrotto Dargen D’Amico e Ghali, intenti a parlare della guerra israelo-palestinese. La situazione è precipitata dopo la lettura del comunicato dell’AD Rai. Successivamente, Venier ha rotto il silenzio al Corriere della Sera cercando di spiegare il suo punto di vista.

Fabio Fazio, però, ha preso le difese della sua collega replicando alle parole di Giannini che ha lanciato una stoccata alla signora della domenica: “Guarda Massimo, non è così. Bisogna trovarcisi in quelle situazioni, in una diretta. Ti assicuro che quando sei lì in diretta e arriva un comunicato di quel tipo è molto complicato prendere lì per lì una decisione“. Nonostante le parole del conduttore a Che Tempo che fa, il giornalista non vuole sentire ragioni e rincara la dose: ““No Fabio, non mi convincerai mai” afferma piccato.

