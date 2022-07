Giappone, ecco scatole per pisolino dei dipendenti/ Potranno dormire, ma in piedi…

Pisolino in ufficio: con le “scatole” si può fare in piedi

Il Giappone è in parte anche conosciuto per la sua cultura al lavoro che porta i cittadini ad affrontare talvolta turni massacranti, lunghissimi e senza possibilità di staccare. Questo costringe i dipendenti a prendersi per dei piccoli momenti durante la giornata per fare un pisolino in ufficio, ed ecco che da un problema nasce una soluzione, le “nap box” che sono scatole, o piccoli armadietti, nei quali i dipendenti possono dormire in piedi.

Fornite di un supporto per la testa e per le ginocchia, ipoteticamente nell’idea dei suoi progettisti, dovrebbe permettere un riposo sano e completo. Infatti, proprio per la cultura del lavoro il “problema” dei pisolini in ufficio, o nei luoghi pubblici, è piuttosto noto, tanto da spingere i giapponesi a coniare un termine apposito, “inemuri” ovvero “dormire vigili”. Le scatole per dormire in piedi sono nate da una collaborazione tra i produttori di mobili Itoki e il produttore di compensato Koyoju Gohan. Comodamente posizionabili in qualsiasi ufficio, senza che ingombrino o creino confusione, attualmente le nap box non sono ancora acquistabili e non si conosce a quanto ammonterà il loro prezzo.

Pisolino in ufficio: quando dormicchiare diventa culturale

Vista da fuori, l’enorme dedizione al lavoro che provano alcuni giapponesi potrebbe far storcere il naso ai più. Tuttavia, seppur in alcuni casi si tratta di un obbligo, con dipendenti costretti a fare circa 80 ore di straordinari non retribuiti al mese, a quanto riporta Dagospia, in altri casi si tratta di una pure idealizzazione del lavoro come unico modo per farsi valere nella società, emergendo. Per via di questa concezione, i pisolini in ufficio sono difficilmente puniti, purché ovviamente non arrechino un danno all’azienda o portino i dipendenti a tardare le loro scadenze.

Quelli che vengono chiamati inemuri, sono talvolta visti di buon occhio dai colleghi. Colui che fa un pisolino in ufficio, durante una riunione o nella sua pausa pranzo dimostra un comportamento esemplare nei confronti dell’azienda perché ha messo da parte il suo sonno per dedicarsi al lavoro. In alcuni casi i dipendenti sono costretti a prendersi la loro piccola pausa pisolino nei bagni dell’ufficio, seduti scomodi sulle tavolette. Le scatole per fare i riposini in piedi potrebbero, insomma, costituire una validissima alternativa che permette, anche, di risparmiare spazio in ufficio.











