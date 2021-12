Giappone, scarsità di patate: McDonald’s nel caos/ “3 Boeing per recuperare scorte”

Scarsità di patate in Giappone, brutti problemi per la catena McDonald’s. Sono quasi 3 mila i punti vendita dell’amato fast food che negli ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con problemi piuttosto imponenti con le patatine fritte a causa di problemi legati alla catena di approvvigionamento su scala globale.

Da venerdì in Giappone è possibile acquistare solo porzioni piccole di patatine fritte da McDonald’s: i ritardi nella consegna dei tuberi dal Nord America hanno costretto i fast food a vietare la vendita di french fries in formato medio e grande. E non è tutto: in questi giorni non sono serviti neanche alcuni menù che solitamente includono crocchette di pollo e patatine di dimensioni medie o grandi.

CONSUMI/ Il 2021 segna l'exploit dei gelati confezionati: vendite in aumento del 3,2%

GIAPPONE, MCDONALD’S NEL CAOS: 3 BOEING PER SALVARE LE PATATE

Per tentare di risolvere la situazione in Giappone, il servizio di spedizioni Usa Flexport ha noleggiato tre Boeing 747 per trasportare nel Paese i rifornimenti di patatine fritte. McDonald’s Holdings Co. Japan non ha confermato l’uso degli aerei per il trasporto dei tuberi, ma sono arrivate altre importanti novità: a partire da dopodomani, venerdì 31 dicembre 2021, la catena di fast food tornerà a vendere porzioni medie e grandi di french fries. Ricordiamo che la carenza di patate non riguarda solo il Giappone: Bloomberg ha evidenziato che J. G. Melon ha annunciato di essere costretto a sospendere la vendita di patatine per problemi di approvvigionamento.

AGRICOLTURA & CLIMA/ Lotta a CO2 e biodiversità: troppe fake news sulle colture

LEGGI ANCHE:

COVID/ E consumo di alcol: in pandemia si beve di meno ma non per salutismo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA