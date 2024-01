GIGI BUFFON, EX ALENA SEREDOVA/ Lei: “Lo ringrazio di avermi lasciata perché ho incontrato Alessandro Nasi”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Alena Seredova ha parlato del rapporto con l’ex marito Gianluigi Buffon. I due si sono lasciati anni fa dopo la scoperta, da parte della modella, del suo tradimento.

Ad oggi i rapporti tra loro sono tuttavia buoni, anche se l’amarezza per quanto accaduto in passato rimane e si palesa chiaramente dalle parole che la Seredova usa parlando di lui a Silvia Toffanin. “Buffon? Il rapporto è sereno, da anni ormai. – ha ammesso – Sono in una situazione oggi che posso solo dirgli grazie, perché lui mi ha lasciato da qualche parte ma mi ha preso una persona che mi fa star bene e mi ha reso felice.” ha poi concluso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gigi Buffon: il tradimento ad Alena Seredova dietro la fine del matrimonio

Gigi Buffon è l’ex marito di Alena Seredova. Un matrimonio naufragato per un tradimento da parte dell’ex portiere della Nazionale Italiana di Calcio. Proprio la showgirl ha scoperto alla radio del tradimento in corso con Ilaria D’Amico. “Andavo allo stadio ma tutti lo sapevano. Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano. Ho smesso di frequentarli” – ha raccontato la Seredova in una intervista rilasciata al settimanale Oggi. Dopo nove anni d’amore la coppia si è lasciata, anche se la Seredova non ha mai rilasciato dichiarazioni al vetriolo verso l’ex compagno. Il motivo? “Altrimenti oggi i miei ragazzi avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda” – ha sottolineato la showgirl.

Ricordando quel momento difficile della sua vita ha confessato: “io che normalmente sono una persona istintiva, in quella situazione ho agito con razionalità. Una delle cose di cui vado più orgogliosa è che non sono mai caduta nella trappola di parlare, o sparlare, del mio ex marito. La cosa più facile e naturale sarebbe stata sputare fuoco. Ma sarebbe apparso inopportuno non tanto allora – i figli erano piccoli -, quanto oggi: avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda. Penso sia stato un grande regalo anche per me”.

Alena Seredova dopo Gigi Buffon: “famiglia allargata? Non mi piace”

Oggi Alena Seredova è felicemente sposata con Alessandro Nasi, mentre Gigi Buffon è legato alla giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico. Due famiglie distinte e separate, ma attenzione a parlare di famiglia allargata. “Non mi piace parlare di famiglia allargata, non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi. Io non sono certo una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica” – ha sottolineato la showgirl.

Anche se all’inizio non è stato affatto facile per la showgirl scoprire ed accettare il tradimento del marito, a distanza di anni negli studi di Verissimo ha detto: ” oggi, per come sono andate le cose, posso solo dirgli grazie, ma all’epoca ci sono rimasta molto male”.

