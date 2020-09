Gigi Buffon, ex marito Alena Seredova/ Lei: “Ho resettato la memoria di quegli anni”

Gigi Buffon è l’ex marito di Alena Seredova, la showgirl ospite della nuova puntata di Verissimo. La storia d’amore tra Gigi e Alena è stata una delle più belle nel mondo dello spettacolo, ma anche una delle più “chiacchierate”. I due, infatti, sono stati sempre al centro dell’attenzione e sotto il mirino del gossip che si è infiammato quando è uscita la notizia del tradimento del portiere della Nazionale Italiana. Un momento difficile e terribile per la Seredova che ha scoperto il tradimento del marito con Ilaria D’amico dalle pagine del settimanale Chi. A raccontarlo è stata proprio la showgirl: “lo scoprii proprio da Chi. Sono una che dice sempre la verità. Credo molto a quello che le persone mi dicono e, anche se non sono religiosa, se dico ‘sì’ e giuro in chiesa penso che quel giuramento sia sacro”. Dopo dieci anni d’amore, suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli, Louis Thomas e David Lee, la coppia ha deciso di separarsi. Una separazione non facile per la showgirl che sempre dalle pagine del settimanale Chi ha detto: “È come se la mia casa avesse preso fuoco e il mio unico pensiero fosse quello di portare in salvo i miei bambini. Ho resettato la memoria di quegli anni, perché tanto ripensare a certe cose non ha senso. Diciamo che c’erano segnali che non ho interpretato bene”.

Ilaria D’Amico: “Gigi Buffon? Quando ci siamo incontrati eravamo già persone mature e responsabili”

La storia d’amore tra Gigi Buffon e Alena Seredova è precipitata per l’arrivo di una nuova donna nella vita del portiere della Juventus. E’ noto a tutti che questa donna è Ilaria D’Amico, la giornalista e conduttrice televisiva che durante un’intervista rilasciata proprio a Silvia Toffanin a Verissimo ci ha tenuto a precisare come sono andate davvero le cose. “Io non ho trovato un uomo felice in un rapporto idilliaco che ha battuto la testa e improvvisamente si è innamorato di me, bensì un uomo con una crisi esplosa da tempo nella coppia, che ha trovato me nella stessa situazione” – ha precisato la giornalista precisando – “c’è sempre l’idea che sia una donna ad arrivare nella vita di un uomo felicissimo, tipo Valchiria, lo prende, lo strappa e lo porta via”. Sul finale poi la D’Amico si è difesa da chi l’ha etichettata come una rovinafamiglia: “ci risiamo: ha mai sentito usare il termine rovinafamiglie per un uomo? C’è l’orrendo gusto di voler ritenere una donna sempre responsabile della fine di qualcosa. Quando io e Gigi ci siamo incontrati eravamo già persone mature e responsabili, reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi”.



