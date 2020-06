Gigi Buffon, ex Alena Seredova/ Lei: “Ho dentro una ferita, guarita, ma c’è”

Pubblicità

Gigi Buffon è l’ex marito di Alena Seredova, la modella e showgirl ospite della nuova puntata di “Verissimo – Le Storie” di Silvia Toffanin. Nove anni d’amore, due figli, il matrimonio fino alla scoperta di un tradimento dell’ex portiere della Nazionale Italiana con la giornalista Ilaria D’Amico. Un brutto colpo per la Seredova che poco dopo ha divorziato da Buffon. Proprio nel salotto della Toffanin, la Seredova è tornata a parlare della fine del matrimonio con Buffon dicendo: “la cicatrice c’è sempre, non fa male, è guarita ma c’è: qualcosa mi rimane dentro, non posso fare finta di niente. Io ho spesso dei ricordi o dei racconti dove l’altra persona c’è, perché dovrei rinnegare qualcosa del passato? Con i miei ragazzi abbiamo degli album dove c’è il papà, io ho album anche dove il padre non c’è. Ora ho altri album, pieni di felicità”. Non solo, la Seredova ha poi parlato anche del concetto di famiglia precisando di essere una tipa all’antica. Dopo la fine del matrimonio, infatti, Buffon ha iniziato una storia d’amore con la D’Amico, mentre dal 2015 la Seredova è legata al manager Alessandro Nasi ma ci tiene a precisare: “sarà perché sono all’antica o perché i miei stanno insieme da mezzo secolo preferisco l’idea di due famiglie serene in cui i ragazzi stanno bene da entrambe le parti. Non sono per il Natale coi nuovi compagni, gli ex e i figli di tutti: non mi sembra sano e penso che confonda i bambini”.

Gigi Buffon, l’ex moglie Alena Seredova sul tradimento

E’ finito dopo nove anni d’amore il matrimonio tra Gigi Buffon e Alena Seredova. Una storia d’amore nata quasi per caso e culminata con la nascita di due splendidi figli e di un matrimonio celebrato nel 2011 presso la cattedrale di San Vito, all’interno del castello Hradcany a Praga. Qualcosa poi si è rotto, visto che la Seredova scopre che il marito l’ha tradita con un’altra donna. “Ho saputo che Gigi mi tradiva alla radio. Sono stata la penultima a saperlo. Dopo di me l’ha saputo mio padre” ha raccontato la Seredova a Vieni da Me di Caterina Balivo. Una scoperta terribile per la showgirl che viene a conoscenza di un rapporto extra coniugale dell’ex marito Buffon con la giornalista Ilaria D’Amico. Oggi la Seredova ha superato quel momento, anche se non nasconde di aver vissuto dei mesi davvero difficili “è come se la mia casa avesse preso fuoco e il mio unico pensiero fosse quello di portare in salvo i miei bambini”. Oggi il dolore è passato, anzi pensando proprio a quel momento così difficile della sua vita la Seredova ha detto: “penso di essere diventata migliore dopo quell’episodio, sono stata fortunata, abbiamo ancora una famiglia equilibrata, da una parte e dall’altra. Tutto quello che non ti uccide ti fortifica. A casa oggi ho ancora le foto, sarò strana, ma il passato uno può anche rinnegarlo se non ci sono i figli, ma quando ci sono loro è ridicolo farlo”.



