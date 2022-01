Gigi D’Agostino e la malattia, foto shock col deambulatore sui social/ “Vorrei pace e forza”

Un messaggio sui social per augurare buon anno e per mostrarsi ai fan dopo un mese dall’annuncio della malattia. Gigi D’Agostino, noto DJ che ha fatto ballare tantissimi italiani tra gli anni ’90 e 2000, è tornato a mostrarsi sui social dopo ad annunciato, un mese fa, di avere una grave malattia. Una foto shock quella postata dal DJ: poggiato ad un deambulatore, cammina in casa, con il volto segnato dalla patologia che ormai da qualche mese lo sta costringendo a combattere. Ad accompagnare la tenera immagine, parole dolci ed emozionanti, accolte con tantissimi like e commenti sui social: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza… Un abbraccio di cose belle a tutti voi… Grazie per i vostri pensieri… Tanto Amore”.

Il dj torinese, che ha compiuto 54 anni il 17 dicembre scorso, ha fatto ballare intere generazioni con le sue hit, che sono entrate nella storia della musica. I suoi brani più popolari, come L’amour toujors, Bla Bla Bla, The Riddle e In my mind, sono tuttora famosissime e visualizzate quotidianamente su YouTube.

Gigi D’Agostino: un mese fa l’annuncio della malattia

Solamente un mese fa, Gigi D’Agostino, che ha fatto impazzire varie generazione negli anni ’90 e i primi 2000, aveva annunciato la sua malattia sui social. Con un lungo ed emozionante post, il produttore discografico, dj e conduttore radiofonico aveva fatto sapere di avere un grave problema di salute: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… Non mi dà pace… La sofferenza mi consuma… Mi ha reso molto debole… Ma continuo a lottare… Spero di trovare un pochino di sollievo…. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore. Tanto Amore…”.

Tantissimi i messaggi di incoraggiamento dei fan, cresciuti con i suoi brani, arrivati attraverso i social, come accaduto anche in occasione della foto che il DJ ha deciso di postare oggi, mentre cammina poggiato al deambulatore. Un’immagine differente da quella che i fan sono abituati a vedere, che ha scatenato l’emozione e la solidarietà della rete.

