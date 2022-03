Gigi D’Agostino: “Salute non migliora, sofferenza consuma”/ “Miei fan fondamentali”

Gigi D’Agostino, 54 anni, uno dei dj italiani più amati di tutti i tempi, è tornato a parlare della grave malattia contro cui sta combattendo ormai da tempo e in riferimento alla quale aveva deciso di fare “outing” sui social media soltanto poche settimane fa, raccontando al mondo intero il periodo difficile che sta affrontando. Nell’occasione, aveva addirittura pubblicato uno scatto nel quale lo si poteva osservare visibilmente dimagrito e in cui utilizzava un deambulatore per compiere i suoi spostamenti, per camminare.

Un’istantanea divenuta subito virale tra i suoi numerosi ammiratori, che sin dai primi minuti successivi al suo post si sono riversati in massa su Instagram (e non solo) a inviargli messaggi di profonda e sincera solidarietà. Un modo per stargli vicino, per incitarlo a combattere e a non arrendersi di fronte al mostro che l’ha vilmente aggredito e dalla cui offensiva Gigi D’Agostino sta tentando di difendersi.

GIGI D’AGOSTINO: “NESSUN MIGLIORAMENTO, MA ANCHE NESSUN PEGGIORAMENTO”

Approfittando dello spazio messo a sua disposizione da un forum dedicato ai suoi ammiratori, il Capitano ha deciso di spezzare il silenzio che ha avvolto le ultime settimane, aggiornando tutti sul suo stato di salute che, com’è purtroppo facile immaginare, rimane delicato: “Le mie condizioni – ha esordito – purtroppo non sono migliorate… Però sono contento, perché non ci sono stati peggioramenti… Voglio pensare che sia un buon segno. Certo, la sofferenza consuma… Ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore”.

Non si perde d’animo, Gigi D’Agostino, e prova ugualmente a guardare con ottimismo ritrovato al domani che l’attende: “Il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno in cui inizierò a sentire le prime tracce di sollievo. Voglio credere che andrà così. Grazie per tutto l’affetto e la forza… Non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutiate… L’amore fa tantissimo”.



