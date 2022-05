Gigi D’Alessio a Mara Venier: “Quel seno…”/ Gaffe in diretta, lei tentenna e poi…

Gigi D’Alessio e Mara Venier, che feeling! Poi la gaffe…

Gigi D’Alessio si confessa a Domenica In Show mentre suona e canta un medley eccezionale del suo repertorio. Il trentennale di carriera è sempre più vicino e l’artista partenopeo è al settimo cielo: “Sono felice di farlo a Napoli, dove ci sono le persone che hanno creduto in me, sono felice di festeggiare proprio nella mia città”. Il cantante spende parole al miele per la sua amica Mara Venier, che reputa appunto una persona molto importante della sua vita. “Quando è nato Luca (il figlio di Gigi D’Alessio, ndr) io sono andata in ospedale”, conferma ‘Zia Mara’, che affronta tra gli altri il tema quello della pandemia: “Eravamo felici e non lo sapevamo, prima della pandemia”.

Con Gigi D’Alessio, Mara, sfonda una porta aperta: “Si corre, si corre, invece la pandemia ci ha fatto riscoprire l’amore per la famiglia. Una sola cosa buona l’ha fatta: ci ha riunito. Per la musica l’ispirazione nasce dalla musica, solitamente mi metto al pianoforte e suono”, racconta Gigi. Il cantante inizia ad intonare Non dirgli mai e nel momento in cui canta “quel seno che non è cresciuto più…”, si rivolge bonariamente a Mara Venier compiendo una piccola grande gaffe: “ovviamente non il tuo…”. La presentatrice tentenna e quando capisce la battuta gli si avventa addosso, fingendo di rimproverarlo. La gag è servita…

