Gigi D’Alessio: “Avresti compiuto 63 anni…”/ Il segreto nella dedica a Maradona commuove il web

Gigi D’Alessio celebra Diego Armando Maradona: la dedica in un video-amarcord

Il 30 ottobre 2023 ricorre la data di nascita, e quindi il compleanno, di “El pibe de oro” Diego Armando Maradona, a cui Gigi D’Alessio riserva una dedica social commossa e commovente. Riattivatosi sui suoi profili social, in particolare su Facebook, Gigi D’Alessio si lascia immortalare in un video che lo riprende ad un live all’Arena di Verona. Occasione in cui il padre d’arte di LDA svela il senso della nascita del nuovo singolo dal titolo “Si turnasse a nascere”: “Se rinascessi”. Un titolo che Maradona ha rivendicato come la sua canzone, per il messaggio in essa contenuta, che custodisce in segreto “la solitudine dei numeri primi”.

“Io un po’ di tempo fa ho scritto una canzone, nel 2013 andai a Dubai a casa di Maradona… c’era una produzione argentina per un documentario su me e lui- ricorda Gigi D’Alessio nel video sul retroscena del momento in cui si pensava al rilascio di un docufilm su Napoli, la leggenda del Calcio SSC Napoli con il leggendario “D10s” e l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo-, e io ho scritto una canzone che parla di me…”. Nel ricordo condiviso con la leggenda del Calcio in persona, Gigi quindi svela che incalzato da Maradona su cosa avesse in programma tra i nuovi progetti, faceva sapere a suo tempo di essere in fase di produzione di Si turnasse a nascere, alle cui prime note il calciatore storico si commuoveva: “ma come, hai scritto una canzone su di me e non me l’hai detto?” Si chiedeva stupito Maradona, riferendosi a Gigi. E il cantante quindi sottolinea il senso di solitudine condiviso con la leggenda del calcio: “siamo circondati da tante persone, però difficilmente capiamo chi vuole stare con l’artista e chi con l’uomo”.

Web in tilt per il tribute-video

Maradona avrebbe voluto registrare il video della canzone e Gigi lo ha accontentava alla promessa, poi mantenuta di recente: “va bene facciamo così… tu fai il video e io sono il narratore, poi appaio solo sul finale di Si turnasse a nascere”, dichiarava il cantante napoletano all’idolo del Calcio di Napoli.

Un video amarcord quello che Gigi D’Alessio dedica alla memoria del calciatore che ha portato il Napoli a vincere lo scudetto per ben due stagioni nella Leg italiana di Calcio Serie A negli anni 1987 e 1990, che registra un tripudio di reazioni commosse. A suon di like, commenti e condivisioni di gran commozione nel web, gli utenti si dicono emozionati alla visione del tribute-video virale del momento.

“Diego, amico mio, oggi avresti compiuto 63 anni…voglio ricordarti con una canzone, la tua”, scrive commosso Gigi D’Alessio nella caption del video amarcord sul re dei social, Instagram. Parole intrise di emozioni, che seguono al conferimento all’arte di Gigi D’Alessio per l’influenza della cultura italiana. nel mondo, del “Premio italiano Award”. Un riconoscimento che il papà d’arte del fenomeno pop di Amici 21, LDA, ha ritirato di recente nella Big Apple di New York.











