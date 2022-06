Gigi D’Alessio, bambina in coma si risveglia con la sua voce/ Accade dopo un incidente

Gigi D’Alessio accende la speranza nei familiari di Giulia

Quella di Giulia è una storia che ha dell’incredibile e che per certi versi somiglia a quella di Aka7even al secolo Luca Marzano, ovvero l’ex Amici 21 che da piccolo si risvegliava dal coma in seguito ad una meningite grazie all’ascolto della musica. La bambina a soli 5 cinque anni è rimasta vittima di un incidente automobilistico, finendo così in stato di coma per 3 settimane, per poi risvegliarsi. La piccola, come riportato da Napoli Today, era ricoverata al Gemelli di Roma, quando ad un certo punto a 3 settimane dal giorno dell’incidente ha registrato un inaspettato risveglio all’ascolto della voce del suo cantante preferito, originario di Napoli e di fama internazionale, nonchè padre del fenomeno pop del momento, Luca D’Alessio in arte LDA, si tratta di Gigi D’Alessio. Sempre secondo quanto riportato dal noto giornale, inoltre, Gigi D’Alessio avrebbe destinato un messaggio vocale alla piccola Giulia – “Forza Giulia, combatti, che ti aspetto al mio concerto. Non arrenderti che ti vogliamo tutti bene“. Oltre alla voce del cantante la bambina avrebbe ascoltato anche quella di alcuni parenti, per poi palesare delle lacrime agli anni e dare cenni di risveglio, anche se per poco.

Il nonno di Giulia ringrazia Gigi D’Alessio

In seguito all’incidente, la piccola Giulia ha subito un lungo e delicato intervento eseguito presso l’Ospedale “Gemelli” di Roma. Tuttavia, le sue condizioni sono rimaste gravi, con l’attività cerebrale seriamente compromessa, anche se diversi sono i segnali positivi. Primo tra tutti, la bambina ha iniziato autonomamente a fare i bisogni fisiologici. Nel frattempo il nonno della piccola Giulia ringrazia il cantante preferito della bambina che continua a lottare: “Che Dio lo benedica, ha fatto un gesto bellissimo che non dimenticheremo mai”.

