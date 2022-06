Gigi D’Alessio, la compagna Denise Esposito si presenta al concerto/ Il gesto per LDA

Gigi uno come te: 30 anni insieme: la compagna di Gigi D’Alessio si presenta all’evento

Continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica il Gigi uno come te: 30 anni insieme, ovvero il live show da Napoli tenutosi per il trentennale della cariera di Gigi D’Alessio il 17 e il 18 giugno 2022 e andato in onda in tv. alla prima delle due dirette, su Rai Uno. Tra i messaggi commossi del web destinati al cantautore dalla carriera ormai trentennale per l’incontro sul palco registrato con il figlio d’arte e per molti il vincitore morale di Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA, desta particolare curiosità generale una serie di post che ha condiviso dell’evento via Instagram Denise Esposito, l’attuale compagna di Gigi D’Alessio. Lei, una legale 28enne che preferisce tenere un low-profile rispetto al suo privato sui social, ha voluto condividere con il web alcuni momenti irripetibili dell’evento partenopeo, a cui ha assistito mentre era tra le prime file. E particolarmente inaspettata è ora la condivisione social da parte di Denise dell’incontro sul palco tra Gigi e Luca D’Alessio, dal momento che quest’ultimo è il terzogenito che il cantautore 55enne ha avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato.

Denise Esposito tiene a LDA: il gesto social

Nel dettaglio, tra le storie postate su Instagram, Denise Esposito condivide lo scatto di un tenero abbraccio tra Gigi e Luca registratosi al momento della loro unione sul palco del Gigi uno come te: 30 anni insieme, con tanto di emoticon sibillina in descrizione a forma di cuore blu. Un gesto social con cui Denise paleserebbe la volontà di integrarsi nella famiglia allargata D’Alessio. Fino al concerto-evento Gigi uno come te: 30 anni insieme, Denise Esposito non si era mai espressa sul conto di LDA, almeno non pubblicamente, ma molto probabilmente i rapporti tra lei e Luca sono di affetto reciproco, anche alla luce della dedica che il 19enne ha destinato al primogenito Francesco che la 28enne ha avuto da Gigi negli ultimi mesi, intonando ad Amici 21 una cover personalizzata de Le tasche piene di sassi di Lorenzo Jovanotti.

