Gigi D’Alessio/ “Sul palco con LDA? Mi sono sentito il “padre di”. Una grande gioia”

Gigi D’Alessio: a Napoli con il figlio Luca

Gigi D’Alessio ha celebrato i suoi trent’anni di carriera con un concerto-evento da Piazza del Plebiscito a Napoli, lo scorso 17 giugno. Tanti gli amici che hanno partecipato allo spettacolo “Uno come te – Trent’anni insieme”: Amadeus, Fiorello, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Vanessa Incontrada, Eros Ramazzotti, Achille Lauro, Vincenzo Salemme, Mara Venier, Alessandro Siani, Clementino, Andrea Delogu e Stefano De Martino. Tra loro anche il figlio LDA, Luca D’Alessio, protagonista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Luca, nato nel 2003 è il terzo figlio del cantautore napoletano nato dal matrimonio con Carmela Barbato. La coppia ha avuto anche altri due figli: Claudio (1986) e Ilaria (1992). Gigi è diventato nuovamente papà di Andrea nel 2010, nato dalla relazione con Anna Tatangelo, e di Francesco, nato nel 2022 da Denise Esposito.

Amici 21, Luigi Strangis e LDA si mostrano insieme sui social/ Fan in visibilio…

Gigi D’Alessio: “Una grande gioia sul palco con LDA”

Durante il concerto per i suoi 30 anni di carriera, Gigi D’Alessio ha avuto la possibilità di cantare per la prima volta insieme al figlio Luca. Nel corso di un’intervista pubblicata sull’ultimo numero di Novella 2000, l’artista ha raccontato cosa ha provato quando si è esibito sul palco con LDA: “Ho provato una grande gioia; l’ho accompagnato al pianoforte nella sua performance canora e per la prima volta mi sono sentito con grande soddisfazione “il padre di”…”. D’Alessio ha deciso di festeggiare a Napoli perché è la città che gli ha dato i natali ed è da dove è partita la sua carriera. In trent’anni di carriera, il cantautore ha scritto molte canzoni: “Non ho preferenze, i miei brani sono tutti figli miei, li amo in egual misura. Mi viene in mente Non dirgli mai che è stato il mio trampolino di lancio. Ma sono comunque legatissimo a ogni mia composizione”, ha confessato a Novella 2000.

LEGGI ANCHE:

LDA ospite alla finale di Battiti live, con lui c'è Aka7even/ Che succede dopo Amici?Denise Esposito, fidanzata di Gigi D'Alessio/ L'amore per il figlio Francesco e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA