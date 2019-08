Gigi D’Alessio supporta Morgan/ L’appello: “Firmate la petizione per ridargli casa”

La questione dello sfratto di Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, è ormai cosa ben nota. Martedì si è tenuta l’ultima udienza, ma il cantautore monzese non si è arreso e continua la sua battaglia in modo “virtuale”. Infatti ha lanciato una petizione online e scritto una lettera indirizzata al ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli. In questa impresa ha trovato al suo fianco tantissime persone e non stiamo parlando soltanto di fan ma anche di colleghi. Uno tra questi è Gigi D’Alessio, noto cantautore napoletano che ha instaurato con Morgan un ottimo rapporto professionale e di amicizia. I due hanno infatti avuto modo di confrontarsi ed essere parte nell’ultima edizione di The Voice, che ha visto trionfare proprio D’Alessio.

Gigi D’Alessio supporta Morgan nella sua battaglia dopo lo sfratto

A The Voice abbiamo visto spesso Gigi D’Alessio e Morgan duettare sul palco, con esibizioni che hanno scatenato un vero tripudio di commenti positivi sul web. Ciò che si comprende oggi è che tra i due artisti non è nato soltanto un feeling musicale ma anche amichevole. È per questo che Gigi ha condiviso sul suo profilo Instagram il link che porta alla petizione lanciata da Morgan per riavere la sua Casa di Monza. Il cantante napoletano invita tutti i suoi follower a sostenere questa causa ed essere dalla parte dell’amico e artista. Un gesto che sarà sicuramente apprezzato da Morgan così come è stato apprezzato già da molti suoi fan. In tanti, infatti, si sono fiondati a firmare la petizione.

