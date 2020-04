Gigi D’Alessio Vs Vittorio Feltri: “non è lucido”/ “Orgoglioso di essere meridionale”

Pubblicità

Gigi D’Alessio si scaglia contro Vittorio Feltri. Il direttore di Libero, all’interno della trasmissione Fuori dal Coro, si è lasciato andare a dichiarazioni forte nei confronti dei meridionali che hanno scatenato la dura reazione del web e di molti personaggi del mondo dello spettacolo. “Molta gente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché ha un complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, credo semplicemente che i meridionali in molti casi siano inferiori“, sono state le parole pronunciate da Vittorio Feltri e che hanno spinto Gigi D’Alessio a prendere una dura posizione nei suoi confronti. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il cantautore napoletano difende le proprie origini meridionali e con l’hashtag #sonomerdionale condanna le dichiarazioni di Feltri che definisce “un uomo che ormai ha perso la sua lucidità e offende solo per qualche punto di share”.

Pubblicità

GIGI D’ALESSIO CONTRO VITTORTIO FELTRI: “SENZA LUCIDITA’, OFFENDE PER LO SHARE”

Gigi D’Alessio non perdona Vittorio Feltri e condanna pubblicamente le sue parole sui meridionali. “Sono meridionale e sono orgoglioso di esserlo. Spero che dopo questo episodio si possa smettere di dare spazio e dare voce ad un uomo che ormai ha perso la sua lucidità e offende solo per qualche punto di share. Mi auguro che chi ha facoltà di scegliere gli ospiti delle trasmissioni televisive non continui questa corsa al ribasso dell’intelligenza e della dignità”, scrive D’Alessio. Le parole di Vittorio Feltri sono state condannate anche da Stefano De Martino che, esattamente come D’Alessio, si è scagliato contro il giornalista. Tanti, inoltre, i commenti sotto il post del cantautore napoletano da parte degli utenti che ringraziano l’artista per le parole scritte.







© RIPRODUZIONE RISERVATA