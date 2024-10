Perchè Anna Tatangelo e Mattia Narducci si sono lasciati? I fan della cantante sono ancora sotto choc dopo la notizia della loro separazione, che ormai risale a pochi mesi fa, quando entrambi hanno smesso di seguirsi sui social, come spesso accade al giorno d’oggi. Effettivamente il pubblico si era accorto che i due erano sempre più distanti e non apparivano più l’uno sui social dell’altro per poi confermare la notizia sulla separazione. La fine della storia d’amore tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci resta ancora un mistero, ma nell’ultimo periodo sono spuntati tanti indizi.

Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio contro Zerbi per Nicolò ad Amici 2024/ Scoppia la lite per un primo posto

Uno fra questi è il testo di un brano di Anna Tatangelo, la quale ovviamente non ha smesso di fare musica, anzi! La cantante si è dedicata al singolo “Mantra“, che prepara i fan al suo tour estivo e al nuovo album presto in uscita. Ebbene, le parole scelte per la canzone non lasciano dubbi: i versi sono chiare frecciate nei confronti del modello. Anna Tatangelo non si era risparmiata nemmeno nel momento in cui la relazione tra lei e Mattia Narducci era appena conclusa, appellando il rapporto come “tossico” e lasciando intendere di essere stata male.

Pupo stronca Anna Tatangelo a Tale e quale show 2024/ "Si riconosce per le canzoni di Gigi D'Alessio"

Anna Tatangelo e Mattia Narducci, le frasi secche nella sua ultima canzone: “Qui si sta bene anche senza te”

In un’intervista a FanPage, Anna Tatangelo ha voluto presentare il suo ultimo singolo, intitolato “Mantra“. L’artista ha spiegato che il brano è un vero simbolo di rinascita per lei, che oggi si sente rinata e più consapevole. Poco tempo fa, intervistata da ANSA, aveva svelato di essere stata in una relazione tossica e di dover fare del lavoro su sè stessa per riuscire a ricordare solo le parti belle di una storia d’amore. E poi, Anna Tatangelo ha sottolineato quanto sia importante rendersi conto che si può stare bene anche senza un’altra persona.

Anna Tatangelo all'ex marito Gigi D'Alessio: "Rimasto a 20 anni"/ Finita pure col compagno Mattia Narducci?

Quello che però non lascia sospetti è il testo della canzone, dove spuntano parole come: “Adesso lascia indietro quello che non serve“, oppure “Qui si sta bene anche senza te“, frasi che lasciano intendere che la cantante si stia dedicando solo a sè stessa, superando la dolorosa rottura. Mattia Narducci era più giovane di dieci anni rispetto alla cantante, e per un certo periodo i due sono stati inseparabili. Nessuno, infatti, si sarebbe mai aspettato un epilogo di questo tipo, ma come ci insegna la cantante, la vita va avanti!