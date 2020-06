Gigi Datome all’Olimpia Milano/ Il capitano azzurro torna in Italia dopo cinque anni

Nuovo grande colpo per l’Olimpia Milano: Gigi Datome. Il cestista italiano ha lasciato i turchi del Fenerbahce, per iniziare la nuova avventura al Forum con la squadra meneghina. Come ha riportato La Gazzetta dello Sport, l’ex Boston e Detroit, capitano della nazionale italiana, ha firmato un contratto triennale. Un accordo decisamente interessante quello sottoscritto dalla compagine di Armani, che acquistando il 32enne di Montebelluna ha ottenuto anche uno sgravio fiscale del 50%, avendo riportato in patria un giocatore italiano che militava appunto all’estero. Datome, che lascia il Bosforo dopo cinque anni, verrà utilizzato con grande probabilità da coach Ettore Messina, (che è anche il presidente del club biancorosso), soprattutto in campo europeo, come del resto fatto la scorsa stagione a Istanbul, dove ha giocato sei gare di campionato contro le 28 di EuroLeague (media di 8,3 punti, 3,4 rimbalzi, 1,3 assist in 22:25 minuti).

DATOME ALL’OLIMPIA MILANO, IL COMMENTO DI MENEGHIN

Sicuramente Datome non è più quello di un tempo, ma il buon Gigi potrà comunque dare il suo apporto all’Armani, non soltanto in quanto a qualità, ma anche iin quanto ad esperienza e carisma, elementi che sono un po’ mancati negli ultimi tempi dalle parti di Milano. Con l’arrivo ormai ufficiale di Datome sotto la Madonnina, prosegue la rivoluzione in casa Olimpia, che in poche settimane si è assicurata Davide Moretti, Kyle Hines, Malcolm Delaney, Kevin Punter e Shavon Shields, candidandosi ancora di più a grande favorita per la vittoria del campionato. «Gigi è un giocatore importante – aveva commentato pochi giorni fa la leggenda Dino Meneghin, quando la trattativa sembrava possibile – ha fatto cose straordinarie in Turchia e in Europa, vincendo, da protagonista, trofei importanti come l’Eurolega. Da italiano, spero ardentemente che possa venire a giocare a Milano. Speriamo che il Fenerbahce lo lasci andare, così ce lo potremmo godere nuovamente da vicino, in Italia. Credo che sarebbe significativo riavere un talento azzurro simile nel nostro basket. Poi, con Messina ad allenarlo, non vedo proprio problemi…».



