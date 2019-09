Gigi e Ross sono Ornella Vanoni e Gino Paoli/ Nella top 3 della giuria (Tale e quale show)

Gigi e Ross: nella top 3 della giuria di Tale e Quale Show

Non si può dire che Gigi e Ross non sappiano come stupirci a Tale e Quale Show 2019. Nella scorsa puntata li abbiamo visti nei panni di Ermal Meta e Fabrizio Moro, impegnati nella canzone con cui hanno vinto Sanremo, Non mi avete fatto niente. Ottimo il trucco, perfetta l’esecuzione con la voce. Impossibile non notare le forti somiglianze di entrambi con gli originali, anche se solo Gigi è riuscito davvero a raggiungere alti livelli. Il miglioramento è più che evidente, anche se il duo comico ha affrontato solo due puntate finora e si preparano a varcare la soglia della terza. Non sorprende scoprire che Gigi e Ross sono rientrati comunque nella Top 3 dei giudici, al terzo posto per Loretta Goggi e Vincenzo Salemme e al secondo per Giorgio Panariello. Li vediamo però nella classifica provvisoria solo in terza posizione con 54 punti. Clicca qui per guardare il video di Gigi e Ross.

Gigi e Ross, ottimi trasformisti ora chiamati ad una grande prova

Gigi e Ross dovranno trasformarsi in Ornella Vanoni e Gino Paoli nella terza puntata di Tale e Quale Show 2019. Il duo comico ha fatto passi da gigante rispetto al debutto nel programma di Carlo Conti, anche se la classifica definitiva della scorsa settimana li vede solo al secondo posto con 64 punti. “Bravissimi. Non solo per la somiglianza. La cosa che mi è piaciuta tanto è che l’avete proprio vissuta“, dice Loretta Goggi durante il suo verdetto. Per Vincenzo Salemme invece è stato Rosario Morra a sorprendere di più della coppia, visto che ai suoi occhi aveva un compito più difficile rispetto al compagno. Ora per Gigi e Ross si apre una nuova sfida: riuscire a superare Agostino Penna, vincitore della scorsa settimana, e assicurarsi che Lidia Schillaci non ritorni al primo posto. La Top 3 dei migliori di Tale e Quale Show 2019 per ora annovera proprio questi tre concorrenti: la sfida è già aperta. Siamo curiosi di scoprire chi farà Ornella Vanoni dei due e chi invece punterà verso Gino Paoli. Dato che i due comici hanno rivelato di scegliere in base all’altezza, siamo quasi certi che Paoli verrà imitato da Morra.

