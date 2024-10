Ornella Vanoni è una cantante che ha fatto la storia della musica italiana e sabato 26 Ottobre sarà una delle ospiti della nota trasmissione tv Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin e dove la donna parlerà di tanti temi. Non solo la sua carriera ma anche la sua vita privata, a partire dall’ex marito – ormai defunto – Lucio Ardenzi.

Lucio Ardenzi e Ornella Vanoni si sono sposati il 6 Giugno del 1960, una storia che fin dall’inizio ha vissuto varie vicissitudini. Un rapporto particolare e complicato con la donna che non amava l’uomo ma sentiva una grande passione ed amore per il cantante Gino Paoli. Qualche anno fa intervenuta ai microfoni di Sette Ornella Vanoni ha svelato alcune particolarità riguardo questa storia e ha raccontato:

“Il giorno delle nozze non mi sarei dovuta presentare, avrei dovuto dire la verità a Lucio, sarei stata sicuramente più leale. Ma purtroppo non ho trovato il coraggio”, la Vanoni ha inoltre svelato che in quel periodo aveva un profondo rapporto con Gino Paoli e il cantante gli disse che sarebbe andato in chiesa e avrebbe suonato per loro ‘Il Cielo in una stanza’, una delle loro canzoni più profonde.

Ornella Vanoni e l’ex marito Lucio Ardenzi, alcuni dettagli sul loro matrimonio

Lucio Ardenzi è stato un attore, cantante e imprenditore italiano che è nato nel 14 Agosto 1922. Il matrimonio tra Lucio e Ornella è durato solo due anni, ma ha portato alla luce Cristiano Ardenzi, figlio dei due. Ornella Vanoni è molto riservata da questo punto di vista e non ha mai parlato ne del figlio e ne dei suoi nipoti, Matteo e Camilla.

La storia tra Lucio e Ornella è finita dopo due anni e la donna decise invece di tornare da Gino Paoli. Intervenuta qualche anno dopo nella trasmissione di Fabio Fazio sul Nove lei tra una risata e un’altra raccontò: “Alla fine qualcuno dovevo pur sposare”, in maniera abbastanza ironica. Nel corso della sua vita la donna ha avuto diversi amori e delle storie piuttosto complicate.

Una delle prime fu quella con Giorgio Strehler mentre quella con Gino Paoli è stata sicuramente tra le più profonde. Era il 1963 e il cantante tentò il suicidio. La donna aveva appena lasciato Lucio e a riguardo ha raccontato: “Quando l’ho saputo non ho pensato a nient’altro, entrai in stanza e lui rideva”. Il loro legame è piuttosto profondo ed è stato uno dei motivi della separazione tra Lucio Ardenzi e Ornella Vanoni.