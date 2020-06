Gigi Marzullo annuncia il suo ritiro dalla tv?/ In pensione da luglio ma..

Grandi cambiamenti all’orizzonte in casa Rai? Mentre le repliche su Fabio Fazio non si placano tanto da farlo traslocare da Rai1 a Rai2 in questa stagione (e chissà nella prossima?), adesso arriva anche quello che sembra essere il tramonto di uno dei volti cult della Rai ovvero quello di Gigi Marzullo. Secondo alcune indiscrezioni, lanciate da “Blogo”, sembra proprio che Gigi Marzullo sia prossimo alla pensione. In particolare, secondo i rumors sembra che proprio il prossimo 31 luglio per lui inizierà il momento della “pensione” e, quindi, l’addio alla tv, almeno alla Rai e al suo posto di conduttore e di accompagnatore del pubblico della notte. Non sappiamo bene se questo sarà proprio un anno alla televisione o solo a Sottovoce e alla Rai, fatto sta che il suo non è l’ultimo volto noto che finirà in panchina nella prossima stagione televisiva.

GIGI MARZULLO PRONTO ALLA PENSIONE O SOLO AD UN ADDIO ALLA RAI?

La lunga carriera di Gigi Marzullo potrebbe terminare il 31 luglio per aver raggiunto “il limite d’età previsto da alcune clausole contrattuali”. Al momento il giornalista non ha commentato i rumors, gli stessi che spiegano anche che forse arriverà un nuovo tipo di contratto che gli consenta di rimanere o di poter continuare ad avere un suo talk in tv. Il nome di Gigi Marzullo e il suo possibile addio arriva dopo quello di Caterina Balivo a Vieni da Me e anche quello di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco. Rimane, come dicevamo in apertura, l’incognita Fabio Fazio e il suo “Che Tempo Che Fa”, situazione di cui lo stesso conduttore si è lamentato in queste ore.



