GIGI MARZULLO IN PENSIONE?/ “Mai, il lavoro mi tiene in vita e continuerò…”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Gigi Marzullo ha ripercorso la sua carriera: «Aver incontrato le persone che per me erano dei miti di quando avevo 15-16 anni, penso che la vita veramente a volte è un sogno. Per fare quello, ho sofferto tanto ed ho fatto tanta gavetta: questo dimostra che la vita è difficile e non è facile fare quello che vuoi fare».

E la pensione? Gigi Marzullo ha altre idee: «Mi hanno aiutato volontà, tenacia e fortuna: ho capito che non bisogna mollare mai. Io ho puntato molto la mia vita sul lavoro e sull’amore. Se ho paura della morte? Ho tantissima paura della morte, ma la combatto con il lavoro e con l’amore. Io non smetterò mai di lavorare fino a quando potrò lavorare, il lavoro mi tiene in vita». (Aggiornamento di MB)

Gigi Marzullo, le indiscrezioni sul suo futuro

Lo scorso giugno era stato annunciato che Gigi Marzullo sarebbe andato in pensione a fine luglio. Secondo Tv Blog, Marzullo stava tentando di convincere la Rai a “fargli un contratto di consulenza esterna”. E sembra che ci sia riuscito. A inizio settembre Gigi Marzullo è stato ospite di Fabio Fazio nella prima puntata di “Che Tempo Che Fa” dove ha parlato della pensione: “Io, forse, se morirò andrò in pensione, ma la pensione è un atteggiamento dell’anima”. E ha aggiunto: “Io sono stato un operaio della Rai, continuo ad esserlo, quindi aspetto convocazioni, aspetto risposte”. Per quanto riguarda il futuro del suo “Sottovoce” ha detto: “Posso solo dire che la felicità è nell’attesa”. Il programma è ritornato in onda a notte fonda su Rai 1. “Sottovoce” è nato dalle ceneri di “Mezzanotte e dintorni”, programma che Gigi Marzullo conduceva su Rai 1, sempre in orario notturno.

Gigi Marzullo in pensione? Ancora un volto Rai

Nel corso degli anni Gigi Marzullo ha alternato “Sottovoce” con altri programmi dedicati al cinema, “Cinematografo”, e al teatro, “L’Appuntamento”. La domenica sera il giornalista è sempre ospite di Fabio Fazio e da qualche mese protagonista di “L’ora di Marzullo”, segmento finale di “Che tempo che fa”. Centoventi secondi in cui il giornalista pone una delle sue tipiche domande a uno degli ospiti. Nei giorni scorsi a Gigi Marzullo è stato affidato il compito di accogliere Serena Bortone nello studio di “Oggi è un altro giorno”. La conduttrice è positiva al Covid e conduce da casa il suo programma. “Bella, brava semplice, la sorella che mi manca”, così Marzullo ha accolto il collegamento della conduttrice e il pubblico di “Oggi è un altro giorno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA