GIGI SAMMARCHI/ Il comico di “Gigi e Andrea” ospite di C’è tempo per…

Gigi Sammarchi ospite oggi di C’è tempo per…, il programma di Rai Uno in onda tutte le mattina dal lunedì e venerdì. Risate assicurate nella trasmissione condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi: i padroni di casa si troveranno davanti un vero e proprio campione della comicità. Gigi Sammarchi è il componente di un duo che ha segnato a suo modo un’epoca: “Gigi e Andrea”, dove l’altra metà della risata era rappresentata da Andrea Roncato. Sebbene i due abbiano successivamente imboccato strade professionali differenti, negli ultimi tempi la coppia si è ricomposta e ha ripreso a girare l’Italia con i suoi spettacoli. Soltanto la comparsa del coronavirus ha obbligato il duo comico a rivedere i propri piani sospendendo temporaneamente le proprie esibizioni, ma già in queste ultime settimane gli attori hanno ricominciato a fare quello che gli riesce meglio: far ridere il pubblico.

GIGI SAMMARCHI OSPITE A C’E’ TEMPO PER…

Un repertorio ricchissimo quello di Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, costellato anche di veri e propri tormentoni come la canzone “Ci do che ci do che ci do”, divenuta nel tempo più che una hit un vero e proprio urlo di battaglia per tutti i fan del duo comico. Gigi e Andrea sul palco sono pronti a mettere in scena sketch collaudati e nuovi, alternando le caratteristiche che li hanno resi una coppia di riferimento negli anni Ottanta e Novanta alle nuove gag frutto della vicinanza di questi ultimi tempi. Un appuntamento imperdibile, dunque, sia per i nostalgici di una certa comicità che per i più giovani quella oggi rappresentata da C’è tempo per… con la presenza di Gigi Sammarchi: l’occasione per conoscere da vicino un campione della risata è di quelle ghiotte.



