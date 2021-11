Giglio, D’Ambrosio, Parziale e Podeschi puniti al Collegio 6/ Niente gita ed è caos!

Scoppia il caos durante la quinta puntata de Il Collegio 6 quando si arriva al momento della gita dei ragazzi. Prima di arrivare al momento della partenza, il collegio è sede di accesissimi scontri tra le ragazze. I toni e le accuse superano il limite, motivo per il quale il preside decide che non tutte le ragazze potranno partire per la gita. Chiede dunque di fare due nomi che saranno proprio loro a scegliere; chi però è il vero colpevole non si fa avanti. L’unica che si propone è Maria Sofia Federico, ma per il gruppo è ingiusto che sia lei a pagare per altre. I ragazzi chiedono allora a Martina di farsi avanti, visto che è lei la ragazza che urla e litiga di più. Lei, però, non li ascolta. Il Preside decide allora di punire non solo due ragazze ma anche due ragazzi che nulla c’entrano con la situazione: Giglio e D’Ambrosio. Si scatena allora il caos, anche perché tra le ragazze punite dal preside e che, dunque, non vanno in gita non c’è Martina. Gli animi sono davvero molto tesi e la partenza alla fine risulta molto sottotono.

