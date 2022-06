Gigliola Cinquetti al Grande Fratello vip 7?/ Spunta l’opzione, ma la cantante…

Gigliola Cinquetti concorrente del Grande Fratello Vip 7?

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda a settembre con la settima edizione. I rumors sul cast sono già tanti anche se, naturalmente, non ci sono ancora certezze. Tuttavia, secondo quanto fa sapere il settimanale Oggi nel numero in edicola, fa sapere che l’intenzione di Alfonso Signorini e della sua squadra è quello di mettere su un cast stellare per provare a ripetere il successo della sesta edizione che, per sei, lunghi mesi, ha appassionato i telespettatori grazie ad un cast in cui non sono mancati i grandi vip come Katia Ricciarelli e Valeria Marini, ma anche nomi sconosciuti che oggi, tuttavia, sono amatissimi come quello delle sorelle Selassiè.

Il nome stellare, per la settima edizione del Grande Fratello Vip a cui sta pensando Alfonso Signorini è Gigliola Cinquetti che potrebbe essere la prima concorrente stellare della nuova edizione del reality.

Gigliola Cinquetti, l’opzione per il Grande Fratello Vip 7

Secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo in un articolo pubblicato sul numero in edicola del settimanale Oggi, ci sarebbe l’opzione per portare Gigliola Cinquetti al Grande Fratello Vip 7. Pare, tuttavia, che la proposta sarebbe al vaglio della cantante che non avrebbe ancora deciso se accettare o meno. L’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, stando a quello che raccontano gli ex concorrenti, non sarebbe così semplice.

In attesa dei primi nomi ufficiali, inoltre, negli scorsi giorni, tra i probabili concorrenti della settima edizione del reality show è spuntato anche quello di Asia Gianese. Saranno davvero questi i primi nomi dei concorrenti del GF Vip 7? Per scoprirlo, sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo.

