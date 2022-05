Grande Fratello Vip 7/ Asia Gianese tra i possibili nuovi concorrenti?

Il cast per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2021 si sta formando proprio in queste settimane tra rivelazioni e nomi che tutti gli spettatori vorrebbero vedere all’interno della scuola. Una tra le possibili future concorrenti del reality di Canale 5 che inizierà il prossimo settembre è stata annunciata da Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram ha lanciato un indovinello sul nome della possibile concorrente.

“Vi do un inizio su una quasi concorrente certa del GF Vip. Nome A.G. Se ne andava in auto sul sagrato del Duomo” queste le parole della donna nel suggerire il nome della ragazza che sembra essere Asia Gianese che nel 2019 è stata al centro dell’attenzione mediatica per essere arrivata in auto proprio sul sagrato della piazza meneghina.

Grande Fratello 2022: Asia Gianese tra i possibili concorrenti

Oltre ad Asia Gianese sono stati fatti altri nomi in merito al futuro cast del Grande Fratello 2022 sempre condotto da Alfonso Signorini e nella prossima edizione del reality all’interno della casa più spiata d’Italia potrebbero esserci personaggi come Sandra Milo, Alvaro Vitali, Pamela Prati, Wilma Goich e Antonio Zequila, reduce dalla brevissima esperienza all’Isola dei Famosi.

Asia Gianese ha spesso scatenato l’opinione pubblica che ha giudicato il suo comportamento come inopportuno. Nel 2021, in pieno lockdown dovuto alla pandemia l’influencer ha postato alcuni scatti a Dubai scatenando l’ira di tutto il pubblico, anche se successivamente, la ragazza ha chiarito a Live – Non è la D’Urso di trovarsi negli Emirati Arabi per questioni lavorative.

