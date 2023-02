Gigliola Cinquetti: “Caterina Caselli come sorella”/ “Ero timida, mi mise a mio agio”

Gigliola Cinquetti, ospite a ItaliaSì, ha parlato a Marco Liorni del rapporto con le colleghe e, in particolare, con Caterina Caselli. “Lei ha la stessa età di mia sorella ed ha una sorella della mia stessa età, siamo due coppie. Nella vita mia sorella è Rosabianca, che fa la pittrice, mentre nel lavoro mia sorella è Caterina, che fa la cantante. Professionalmente siamo nate insieme al Festival di Castrocaro. Ero una ragazza timidissima, ci siamo messe a chiacchierare e pensai subito che era molto simpatica, perché mi metteva a mio agio. Il nostro rapporto c’è sempre stato, anche adesso ogni tanto ci ritroviamo”, ha raccontato.

Anche con Patty Pravo, altra diva italiana del mondo della musica, ha instaurato un’ottima intesa nel corso della sua carriera. “È un punto di riferimento, tra noi c’è stima reciproca anche se non abbiamo bisogno di dircelo. In passato è definita una Peter Pan, perché ha dentro l’essenza della ragazza ed un innato senso di libertà. In passato ci siamo incrociate qualche volta al Canteuropa. Ogni sera cantavamo in una città diversa. Abitavamo anche vicine a Roma”.

Gigliola Cinquetti: “Caterina Caselli come sorella”. Il Festival di Sanremo

Gigliola Cinquetti, nel salotto di Marco Liorni, ha commentato anche l’ultima edizione del Festival di Sanremo, sottolineando come anche qui ci sia stata la mano di Caterina Caselli. “È lei che ha scoperto Madame, è molto brava a prevedere i talenti del futuro”, ha sottolineato. E sulle canzoni: “Mi è piaciuta molto Lettera 22 dei Cugini di Campagna. Anche i Coma_Cose mi stanno molto simpatici, siamo stati compagni di tampone. Ci siamo conosciuti in farmacia durante il Covid”, ha rivelato. Infine, un parere sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical: “Non è stato né stupefacente né inaspettato, è nella linea tradizionale di Sanremo. La corporeità è un elemento imprescindibile della kermesse”, ha concluso.

