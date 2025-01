Gigliola Cinquetti parteciperà alla trasmissione Ora o Mai più, programma che andrà in onda sabato 11 Gennaio 2025. La donna, cantante di Non ho l’età, è sposata da oltre 40 anni con Luciano Teodori, colui che è l’uomo della sua vita. I due hanno avuto due figli, ma andiamo a vedere meglio chi è Luciano Teodori.

La coppia è sempre stata molto unita, ma hanno sempre mantenuto grande riservatezza, hanno più volte dichiarato di non voler divulgare informazioni sulla loro vita privata. I due figli della coppia sono Giovanni e Costantino, nati rispettivamente nel 1980 e nel 1984. La donna ha sempre parlato molto teneramente del marito e in una recente intervista Gigliola Cinquetti ha sottolineato:

“Lui è l’uomo della mia vita. Mi ha sempre divertito da morire e mi diverte ancora allo stesso modo perchè è spiritoso”. La comicità e le risate sono alla base della loro storia e negli anni i due hanno saputo comprendersi con grande affetto e ironia ed è questo alla base di una coppia che va avanti ormai da ben oltre i 40 anni.

“Ne ero totalmente abituata”, le parole di Gigliola Cinquetti su Luciano Teodori

Luciano Teodori nasce il 5 Settembre 1950 a Tivoli ed ora ha 74 anni. I due si sono uniti verso la fine degli anni ’70 ma la loro unione è sempre stata molto riservata. Riguardo la loro storia questa segretezza ha incuriosito sempre di più gli addetti ai lavori e solo Gigliola ne ha parlato qualche anno fa: “Ero talmente abituata alla riservatezza e alla segretezza che quando mi sono sposata non l’ho detto a nessuno“, ha sottolineato la donna.

E parlando del matrimonio non ci sono praticamente prove oculari perchè come ha sottolineato la donna: “Non ho fatto il ricevimento e neanche le fotografie, credo che questo fosse il modo migliore per preservare quel momento particolare”, ha spiegato cosi la donna. Luciano Teodori è uno stimato giornalista e reporter ed è molto attento alla propria privacy.

Una riservatezza totale tanto che si fatica a trovare foto di Luciano nel mondo online. Sia marito che moglie non hanno profili social e non hanno mai dato alcun adito a possibili pettegolezzi. Sempre molto uniti i due sono stati sempre lontani dal gossip e appaiono come una coppia molto affiatata.