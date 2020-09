Gigliola Cinquetti e Luciano Teodori/ “Dicevano che tra noi era solo ses*o…”

Gigliola Cinquetti e Luciano Teodori festeggiano 41 anni di matrimonio nell’ultima puntata della prima settimana di programmazione di Oggi è un altro giorno, il nuovo programma di Raiuno condotto da Serena Bortone. Un’unione lunga e felice quella di Gigliola e Luciano che si sono conosciuti sull’Isola di Ponza. “Gigliola fa delle ottime frittate con cipolla e zucchine. Io stavo in tenda con gli amici dell’università”, spiega Luciano. “Io, invece, ero in una casa di pescatori con alcuni amici di Verona. Il destino ci ha fatto incontrare causalmente altre due volte e alla terza non ci siamo più lasciati. Siamo rimasti appiccicati per tre mesi e ci siamo sposati”, aggiunge la cantante. “All’inizio lo consideravo un cafoncello. Poi quando l’ho conosciuto mi sono allineata al suo anticonformismo, al suo essere completamente un uomo libero”, aggiunge ancora la Cinquetti che ricorda come, inizialmente, appartenessero a due mondi diversi.

GIGLIOLA CINQUETTI E LUCIANO TEODORI, IL SEGRETO DEL LORO AMORE

Luciano Teodori, invece, svela di essersi innamorato della grazie di Gigliola Cinquetti che è una donna elegante, intelligente e ironica. Un amore che li ha travolti sin dall’inizio e che li ha portati a sposarsi in gran segreto. “Ci siamo sposati da soli e in quei tre mesi in cui ci siamo conosciuti e incontrati, non c’era spazio per nessuno. Noi abbiamo voluto mettere tutti davanti al fatto compiuto e abbiamo preso questa decisione in totale intimità. Col senno di poi farei una festa ogni giorno”, afferma Gigliola. La Cinquetti, poi, ricorda quello che accadde quando la notizia si diffuse. “Mia madre aveva un’amica che diceva che tra noi non sarebbe durata perchè era solo ses*o. Io dico, è solo ses*o ed è per questo che dura”, commenta ironicamente la Cinquetti.



