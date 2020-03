Gilda cerca Bruno dopo 65 anni/ Lui la riconosce: “Era importante” (C’è posta per te)

Arriva il momento di sorridere nell’ultima puntata di C’è posta per te. In studio Maria De Filippi presenta Gilda, una donna che è alla ricerca di un suo amore di gioventù. Sono infatti trascorsi ben 65 anni dalla storia con Bruno. I due si guardano per la prima volta nel 1955, quando affacciata al balcone, nel palazzo di fronte, vede Bruno. Si guardano, si parlano col linguaggio dei segni e si danno appuntamento in un angolino buio dove si baciano. Scoppia così l’amore tra i due, lui le regala anche un anello ma la storia viene messa a rischio dalla rivelazione di un’amica che le svela che la mamma di Bruno vuole accoppiarla ad una “maestrina”. Dopo questa rivelazione lei lo lascia, dichiarando di non volerlo più vedere.

Bruno riconosce Gilda a C’è posta per te: “Un bacio caldissimo”

Due anni dopo, Gilda incontra colui che è poi diventato suo marito. Prima delle nozze però, Bruno le manda un telegramma con gli auguri per l’imminente lieto evento. Poi, il giorno delle nozze, lui è dietro una finestra della chiesa che piange. Lei però si sposa lo stesso. Gilda oggi è vedova da 7 anni ed è desiderosa di ritrovare quell’amore del passato. Maria De Filippi lo trova e lo porta a C’è posta per te. Aperta la busta, lui intuisce subito di conoscerla, poi ammette di aver capito chi è: “È Gilda!” confessa, e il pubblico parte in un fortissimo applauso. Lui inizia così a raccontare la loro conoscenza e quel “caldissimo bacio” che si sono dati in quell’angolino buio.

