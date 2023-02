Gina Lollobrigida/ Avv Lupoi: “Amministratore sostegno vendette beni senza dirlo”

Francesca Romana Lupoi, avvocato che difende Andrea Piazzolla, il factotum di Gina Lollobrigida, ha parlato in diretta ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di giovedì 23 febbraio 2023. Il legale difensore ha innanzitutto commentato la situazione attuale della villa dell’attrice: “L’avevo già vista qualche mese fa e posso dire che è enorme, piena di cose. Gran parte dei suoi averi, però, sono al Colasanti. Qui sono rimasti lampadari e specchiere meravigliosi”. La villa di Gina Lollobrigida, probabilmente, sarà poi venduta “affinché gli eredi possano beneficiarne in parti uguali. Sarebbe bello che uno dei due eredi la comprasse e liquidasse l’altro erede, per poi tramutare questa villa in un museo, con i suoi vestiti”.

Francesco Fredella/ "Gina Lollobrigida era disperata, voleva essere libera!"

AVV. LUPOI: “L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI GINA LOLLOBRIGIDA HA VENDUTO ALCUNE COSE”

A “Storie Italiane”, l’avvocato Lupoi ha rivelato che l’amministratore di sostegno che si occupa dei beni di Gina Lollobrigida avrebbe venduto alcune cose: “Mi risulta questo, ho a mie mani i verbali depositati al giudice tutelare. Gina ha detto al giudice che non voleva lasciare nulla a suo figlio. Quindi, i beni sono rimasti sotto sequestro e, dopo due anni, il giudice ha autorizzato la vendita dei beni da parte dell’amministratore di sostegno. C’è anche un ricavato, ma lui ha fatto tutto a nostra insaputa. Si tratta di quadri, arredi, monili e giade di alto valore. Lui ha ricavato una cifra che io ho anche scoperto”.

