Gina Lollobrigida compie oggi 95 anni/ Bersagliera combattiva: “Mi sento molto amata”

Gina Lollobrigida: oggi il compleanno, compie 95 anni

Gina Lollobrigida, la ‘Bersagliera’ per eccellenza, compie oggi i suoi primi 95 anni. Icona di bellezza ed eleganza, la “Lollo”, come viene soprannominata nasceva proprio il 4 luglio del 1927. Tra le presenze più importanti del panorama cinematografico italiano ed europeo, tra gli anni ‘50 e ‘60 è stato un vero e proprio sex symbol internazionale.

Spesso al centro di alcuni scandali, Gina Lollobrigida nel corso degli anni ha sempre dimostrato di voler combattere con forza e dignità, ma soprattutto a testa alta, in difesa di ciò per cui ha lavorato sin da giovanissima con grande sudore, fatica e dedizione. L’appellativo di Bersagliera proviene dal film con Vittorio De Sica Pane, amore e fantasia del 1953, premiato con un Nastro d’argento e, come rammenta La Repubblica, fu proprio il noto regista a coniare per lei l’appellativo di ‘maggiorata fisica’. Il suo 95esimo compleanno giunge esattamente nel giorno della dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti e proprio in America, meglio a Hollywood, la Lollobrigida è stata tra le poche attrici italiane a recitare in numerose pellicole al fianco di divi del calibro di Errol Flynn, Tony Curtis, Rock Hudson, Frank Sinatra e Sean Connery.

Gina Lollobrigida tra carriera e vita privata

Sul piano della carriera, la lista dei titoli di primo livello con protagonista Gina Lollobrigida è piuttosto lunga. Pane, amore e fantasia, di Luigi Comencini rappresenta senza dubbio il titolo che la consacrò come la bella popolana nell’immaginario collettivo. La sua carriera, divisa tra l’Italia e Hollywood, fu anche caratterizzata da alcuni inediti colpi di scena come la famosa intervista a Fidel Castro negli anni Settanta. Nel corso della sua vita Gina ha sperimentato anche altre forme d’arte oltre alla recitazione, spaziando tra la scultura, la pittura e la fotografia.

Sul piano privato non sono mancate poi le già note vicende legate alla sua eredità e che l’hanno messa particolarmente a dura prova. Non è un caso se proprio in una delle sue ultime apparizioni televisive, durante una recente ospitata da Mara Venier nel corso della trasmissione Domenica In, lo scorso novembre la Lollo abbia detto, commossa: “Ho il diritto di vivere ma anche di morire in pace”.

Il nuovo traguardo raggiunto: “Non mi fermo”

Tante però anche le gioie provate da Gina Lollobrigida nel corso della sua lunga vita, come la forte vicinanza ad Andrea Piazzolla, suo manager ma che per l’attrice rappresenta un figlio: “mi sta accanto come un figlio, mi ha aiutato ad andare avanti. La sua figlia Gina si chiama come me, è una tigre”, aveva detto nella stessa intervista a Domenica In.

Oggi, in occasione dei suoi 95 anni, con voce sottile Gina Lollobrigida ha commentato raggiunta dall’Ansa: “Mi sento molto amata. E sono piuttosto emozionata perché ci sono parecchie persone che vorrebbero festeggiarmi”. Le 95 candeline per la Bersagliera rappresentano solo un traguardo: “Il mio compleanno è un bel traguardo e io continuo a lavorare. Sto preparando un libro con tutte sanguigne, i disegni di ocra rossa, è un lavoro importante, impegnativo”, ha commentato, a dimostrazione del fatto che alla sua età non ha ancora voglia di fermarsi. Ed è stata lei stessa, infatti, ad ammettere di avere ancora molte cose da fare e da dire, “e spero di avere il tempo di poterle realizzare”, si è augurata infine.

