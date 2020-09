Gina Lollobrigida/ “Sono felice come mamma e nonna. La piccola Gina Jr…”

Gina Lollobrigida, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Beppe Convertini nel corso della puntata del 16 settembre di C’è tempo per, si racconta tra vita privata e carriera. La grande attrice italiana ricorda Alberto Sordi con cui ha condiviso una parte della sua carriera. “Lo ricordo con tanto amore. Era un uomo generoso e, purtroppo, dicevano il contrario”, afferma la Lollobrigida. “Perché?“, chiede Beppe Convertini. “Non lo so, ma non si è mai difeso”, risponde l’attrice che, a sua volta, è stata molto generosa aiutando gli altri. “E’ un dovere di tutti dare qualcosa a chi non ha abbastanza”, spiega l’attrice che, se dovesse tornare indietro, rifarebbe esattamente tutto “perchè le decisioni le ho prese sempre io. Nessuno mi ha imposto di fare questa carriera enorme”, conclude Gina Lollobrigida che è stata e continua ad essere una donna libera.

GINA LOLLOBRIGIDA: “SONO UNA DONNA FELICE”

Gina Lollobrigida, ai microfoni di Beppe Convertini, confessa di essere una donna felice. “Sono contenta di aver lavorato e di aver dato il massimo che potevo”, afferma l’attrice che ha avuto una carriera ricca di grande successi. “Concludendo, Gina mamma e Gina nonna è felice in questi due ruoli?”, chiede infine Convertini. “Sì. Mi hanno fatto la sorpresa. La piccola si chiama Gina anche lei, è vivace, è molto interessata a tutte le cose che la circondano. E’ un amore, è veramente la mia gioia di questi ultimi anni”, ha concluso l’attrice parlando della piccola Gina Jr, figlia del suo segretario, Andrea Piazzolla e della compagna Adriana Pristipino Giarritta.



