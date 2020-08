Gina Lollobrigida, vacanze in Sicilia con Piazzolla/ “Pronta per tornare a Roma”

Gina Lollobrigida si è raccontata dalla pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini. La star del cinema mondiale ha scelto per quest’estate 2020 segnata dalla pandemia da Covid-19 la bellissima Sicilia dove si trova per trascorrere qualche giorno di relax in compagnia del suo collaboratore e assistente Andrea Piazzolla. “E’ un’estate diversa” – ha dichiarato la Lollo – “in cui dobbiamo collaborare nel seguire le regole affinché possiamo avere un inverno più sicuro per tutti”. La scelta della Sicilia non è stata casuale: “avevo desiderio di rivedere alcuni posti magnifici che solo una terra come la Sicilia ha. Speciali, unici. Bellissima atmosfera”. Nella splendida isola del Mar Mediterraneo la Lollobrigida non è da sola: “mi hanno raggiunto alcuni amici con i quali mi piace stare in compagnia. Ma sempre con tutte le accortezze del caso”. Tra poche settimane tutti noi dovremo dire addio a questa strana e calda estate per tornare alla vita di tutti i giorni. Anche l’attrice è pronta a tornare nella sua Roma: “quando torno a casa voglio dare il massimo. Sono già pronta e carica. Al ritorno riprenderò in mano tutti i progetti, ma durante il viaggio di rientro voglio andare in Calabria a vedere i bronzi di Riace, non voglio perdere questa emozione”.

Gina Lollobrigida: “Gina Jr è una bambina eccezionale”

In Sicilia Gina Lollobrigida è stata accolta come una vera regina e sin da subiti i siciliani l’hanno fatta sentire a casa: “sono delle persone di cuore, affettuosi, generosi. Vivono in una terra meravigliosa, ricca di posti straordinari. Ogni volta rimaniamo sorpresi di scoprire nuovi luoghi stupendi come la valle dei templi, gli scavi di Siracusa, i mosaici di Piazza Armerina”. Durante le vacanze estive, la Lollo si è goduta anche la piccola Gina Jr, la figlia di Piazzolla: “è una bambina eccezionale. Il suo sorriso è una scoperta continua. Ha reso questa nostra vacanza ricca di emozioni”. Sul finale poi l’attrice si è soffermata a parlare proprio dell’estate confessando: “solo negli ultimi anni ho potuto apprezzare questa stagione. In passato rimanevo spesso da sola a casa lavorava anche in pieno agosto. Oggi posso dire che l’estate è un giusto momento di pausa per riposarsi e riscoprirsi”.



